В Стерлитамаке проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов

Спортсменов и их родителей приветствовали заместитель главы администрации города Павел Шорохов, советник главы администрации по вопросам инвалидов Юрий Панчишин и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Владимир Егоров. Они пожелали участникам успехов, отметив, что каждый из них уже победитель.

Следующие мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, состоятся 6 декабря: встреча с участниками конкурса профмастерства среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и фестиваль «В кругу друзей».





По информации пресс-службы администрации г. Стерлитамак