2 Декабря , 18:50

В Стерлитамаке проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов

Сегодня в спортивной школе олимпийского резерва прошёл фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участники соревновались в армрестлинге, теннисе, в дартсе, в шахматах и шашках. 

Спортсменов и их родителей приветствовали заместитель главы администрации города Павел Шорохов, советник главы администрации по вопросам инвалидов Юрий Панчишин и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Владимир Егоров. Они пожелали участникам успехов, отметив, что каждый из них уже победитель. 

 

Следующие мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов, состоятся 6 декабря: встреча с участниками конкурса профмастерства среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и фестиваль «В кругу друзей».

По информации пресс-службы администрации г. Стерлитамак 

