5 Декабря , 15:09

В Стерлитамаке стартует фестиваль «Гусь 2.0»

В сквере им. Салавата Юлаева начнут работу гастрономическая и ремесленная площадки. Напомним, что основной день – 6 декабря.

На фестивале лучшие предприятия общественного питания Стерлитамака представят свои авторские интерпретации блюд из гусятины. В рамках гастрономической программы состоится народная дегустация и голосование за лучшее блюдо.

Не менее насыщенной будет торговая площадка. Ремесленники предложат широкий ассортимент тематической сувенирной продукции с изображением гуся. Среди представленных товаров – стилизованные вязаные изделия, уникальные мягкие и ёлочные игрушки, разнообразные поделки ручной работы.

Помимо гастрономической и торговой зоны, для жителей и гостей Стерлитамака будут работать спортивная и молодёжная площадки, пройдёт детский карнавал «Чудо в перьях», а также игровая программа «Птичий базар». Вы станете зрителями и активными участниками интерактивного представления «Как мужик гуся делил», где можно будет узнать о старинных обычаях, поделиться историями о семейных ценностях и познакомиться с крепкими семьями Стерлитамака.

На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы города и студенты Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства.

Подробнее о мероприятиях - в программе.

