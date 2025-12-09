-11 °С
9 Декабря , 14:05

В Стерлитамаке мошенники похитили у пенсионера 1 миллион рублей

В Управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило заявление о мошенничестве — 68‑летний местный житель лишился крупной суммы денег.

По словам заявителя, злоумышленники позвонили и сообщили, что меняют домофон на входной двери подъезда. Чтобы получить «новую трубку», у мужчины потребовали назвать код из SMS. После этого ему якобы позвонили «специалисты банка» и заявили, что он стал жертвой аферистов. Чтобы «спасти» сбережения, пенсионеру посоветовали снять деньги и перевести их на так называемые «безопасные счета».

Мужчина снял накопления в банке под предлогом покупки автомобиля, затем обратился в другое отделение и перечислил средства на счёт, указанный мошенниками. В результате он лишился одного миллиона рублей.

Полиция Стерлитамака напоминает:

- при поступлении подозрительных звонков необходимо прервать разговор;
- не переводить деньги на «безопасные» или неизвестные счета;
- не сообщать по телефону персональные данные и банковские реквизиты;
- не устанавливать на телефон приложения по просьбе незнакомых лиц;
- при сомнениях связываться с банком по официальным телефонам и сообщать о правонарушениях в полицию.

По информации УМВД по г. Стерлитамаку

