В Стерлитамаке мошенники похитили у пенсионера 1 миллион рублей

По словам заявителя, злоумышленники позвонили и сообщили, что меняют домофон на входной двери подъезда. Чтобы получить «новую трубку», у мужчины потребовали назвать код из SMS. После этого ему якобы позвонили «специалисты банка» и заявили, что он стал жертвой аферистов. Чтобы «спасти» сбережения, пенсионеру посоветовали снять деньги и перевести их на так называемые «безопасные счета».

Мужчина снял накопления в банке под предлогом покупки автомобиля, затем обратился в другое отделение и перечислил средства на счёт, указанный мошенниками. В результате он лишился одного миллиона рублей.

Полиция Стерлитамака напоминает:

- при поступлении подозрительных звонков необходимо прервать разговор;

- не переводить деньги на «безопасные» или неизвестные счета;

- не сообщать по телефону персональные данные и банковские реквизиты;

- не устанавливать на телефон приложения по просьбе незнакомых лиц;

- при сомнениях связываться с банком по официальным телефонам и сообщать о правонарушениях в полицию.

По информации УМВД по г. Стерлитамаку