10 Декабря , 13:15

Завуч из Стерлитамака отправится на Северный полюс

В Москве определились победители Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Свои лучшие педагогические разработки на конкурс представили 30 учителей из 22 регионов России.

Первое место, набрав одинаковое количество баллов, поделили два педагога – Артем Скляров, учитель физики из Волгодонска Ростовской области и Артём Инчин, заместитель директора и учитель истории и обществознания школы №11 г. Стерлитамака. В августе 2026 года победители «Атомного урока» в рамках арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» отправятся на атомном ледоколе к Северному полюсу.

Башкортостан – единственный регион страны, который на Всероссийском просветительском конкурсе «Атомный урок» представила команда из четырех человек: Лидия Селиверстова, победитель «Атомного урока» 2023 года, Инсаф Насыров, ученик 9 класса средней школы №1 г. Мелеуза, член детского жюри конкурса, Эльмира Юсупова, учитель географии средней школы №1 г. Мелеуза, полуфиналист конкурса и Артём Инчин, заместитель директора и учитель истории и обществознания школы №11 г. Стерлитамака, победитель конкурса «Атомный урок» 2025 года.

По словам Артема Инчина, он верил в свою победу, а это – главный залог успеха. Главной мотивацией для него была возможность выиграть поездку на Северный полюс, а примером послужила коллега Лидия Селиверстова, которая стала победителем этого конкурса в 2023 году.

– Мои уроки всегда наполнены интересными фактами из самых разных сфер. Ведь в нашем мире всё взаимосвязано. Это и делает мои уроки насыщенными и интересными для каждого ученика. Современный учитель должен идти в ногу со временем. И задача педагога – совершенствоваться каждый день и развиваться в разных направлениях, – убежден Артем Инчин.

Победитель конкурса уверен, что история – это один из важнейших школьных предметов, ведь на этих уроках воспитывается гражданственность и патриотизм подрастающего поколения.

– Фактические знания – это базис, на котором всё строится. И сегодня, в постоянно увеличивающемся потоке информации, одна из главных задач педагога – это научить ребят критически мыслить, анализировать и сопоставлять, – подчеркивает Артем Инчин.

Всероссийский просветительский конкурс «Атомный урок» реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Министерства просвещения Российской Федерации. Он формирует сообщество педагогов, увлечённых технологиями атомной отрасли и технологическим лидерством России. В 2025 году «Атомный урок» прошел в 6-й раз, а Республика Башкортостан стала лидером по количеству победителей конкурса.

Автор текста – Галина Морозова, фото Фонд «АТОМ»

