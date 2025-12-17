-11 °С
17 Декабря , 20:26

Итоговое совещание местного отделения партии «Единая Россия»

В администрации города состоялось итоговое совещание местного отделения партии «Единая Россия» г.Стерлитамака.

В мероприятии участвовали секретарь местного отделения, глава администрации города Эмиль Шаймарданов, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов, Герой России, Председатель Регионального совета сторонников партии Денис Чернавин, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков, а также депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и Совета городского округа, партийный актив города, руководители предприятий и организаций, общественных движений, участники СВО и другие приглашённые.

 

Открыл совещание Эмиль Шаймарданов. Он отметил, что местное отделение «Единой России» давно стало эффективной площадкой для диалога с жителями города. Реализовано немало партийных проектов, призванных сделать жизнь горожан комфортнее. Сегодня местное отделение партии представляет собой сильную структуру. Высокую оценку работе местного отделения партии дал секретарь Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

 

Перед собравшимися выступили руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов, Герой России, Председатель Регионального совета сторонников партии Денис Чернавин, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков. Они особо отметили необходимость уметь слышать людей и говорить с ними, обсудили серьёзные вызовы времени и пути их преодоления.

 

В условиях, когда наши воины защищают интересы и безопасность страны в зоне боевых действий, против нас ведётся экономическая и информационная война. И лидеры общественного мнения не могут стоять в стороне, их задача сейчас – противостоять недостоверной информации, оберегать и воспитывать молодёжь, слушать и разговаривать с гражданами, не допускать противостояния в обществе. Вызовы времени и испытания делают нас сильнее и сплочённее. Люди видят это, объединяются для помощи бойцам и их семьям и верят в победу.

 

В завершение состоялось торжественное награждение активных членов и сторонников партии благодарственными письмами Регионального отделения и Регионального совета сторонников партии «Единая Россия», администрации ГО г.Стерлитамак.

 

Фото Сергея Крамскова

