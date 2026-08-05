В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»

Особенность состязаний — круглосуточный формат: на протяжении 24 часов команды сменяли друг друга, показывая силу духа, выносливость и умение действовать сообща.
Итоги эстафеты:
Общий результат участников — 1560 километров, преодолённых за сутки. Организаторы подчёркивают: каждый круг — это не просто спортивное достижение, но и вклад в улучшение экологической обстановки в городе, ведь активный образ жизни помогает сократить использование автомобилей и, соответственно, объём выхлопных газов.
В оргкомитете уверены: чем больше горожан отдают предпочтение движению, тем ниже нагрузка на окружающую среду.
Оргкомитет поздравляет победителей и благодарит всех спортсменов за проявленную стойкость, слаженную командную работу и неравнодушие к вопросам экологии. Эстафета «Разбег‑24» ещё раз показала, что беречь природу можно увлекательно и с азартом.
Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан