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Местные новости
5 Августа , 09:33

В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»

Мероприятие провели в рамках Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»

Особенность состязаний — круглосуточный формат: на протяжении 24 часов команды сменяли друг друга, показывая силу духа, выносливость и умение действовать сообща.

Итоги эстафеты:

  • 1‑е место — команда «Бегаем вместе» (221 круг);
  • 2‑е место — ДЮСШ2 (209 кругов);
  • 3‑е место — клуб Б (199 кругов);
  • 4‑е место — World Gym (192 круга);
  • 5‑е место — «Росхим» (154 круга).

Общий результат участников — 1560 километров, преодолённых за сутки. Организаторы подчёркивают: каждый круг — это не просто спортивное достижение, но и вклад в улучшение экологической обстановки в городе, ведь активный образ жизни помогает сократить использование автомобилей и, соответственно, объём выхлопных газов.

В оргкомитете уверены: чем больше горожан отдают предпочтение движению, тем ниже нагрузка на окружающую среду.

Оргкомитет поздравляет победителей и благодарит всех спортсменов за проявленную стойкость, слаженную командную работу и неравнодушие к вопросам экологии. Эстафета «Разбег‑24» ещё раз показала, что беречь природу можно увлекательно и с азартом.

Источник и фото: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
В Стерлитамаке прошел суточный забег «Разбег-24»
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