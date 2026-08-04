Глава администрации Эмиль Шаймарданов вручил государственные награды бойцам

Евгений Валерьевич Осипов удостоен медали «За образцовое исполнение воинского долга» (согласно приказу Министерства обороны РФ) — награду вручили за проявленные в ходе СВО инициативу, усердие, особые заслуги и отличие в службе.

Медалями «Участнику специальной военной операции» (по приказу Минобороны России) отмечены Филюс Уралович Асылгужин и Павел Алексеевич Сисин — за непосредственное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

По информации администрации г. Стерлитамак