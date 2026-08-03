+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
3 Августа , 04:46

В Стерлитамаке мошенники едва не обманули директора магазина

В Стерлитамаке мошенники едва не обманули директора магазинаВ Стерлитамаке мошенники едва не обманули директора магазина
В Стерлитамаке мошенники едва не обманули директора магазина

В Стерлитамаке руководитель одной из торговых компаний чуть не попалась на уловку мошенников. По словам женщины, всё началось со звонка якобы по поводу замены домофона и выдачи новых ключей — ситуация выглядела вполне буднично. Собеседница попросила продиктовать код из SMS‑сообщения, и женщина его назвала. После этого звонок оборвался, а на телефон стали приходить уведомления — якобы о взломе учётной записи на Госуслугах и попытках регистрации на различных финансовых платформах.

Вскоре женщине позвонили снова: на этот раз звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредиты, и под предлогом защиты личных данных стали выяснять конфиденциальную информацию. Аферисты интересовались, какими банковскими услугами пользуется женщина, есть ли у неё действующие кредиты и кредитные карты, а также пытались узнать последние цифры номера паспорта и СНИЛС. В какой‑то момент женщина осознала, что общается с мошенниками, и прервала разговор. Сейчас она беспокоится, смогут ли злоумышленники воспользоваться данными, которые она успела им сообщить.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru