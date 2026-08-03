В Стерлитамаке мошенники едва не обманули директора магазина

В Стерлитамаке руководитель одной из торговых компаний чуть не попалась на уловку мошенников. По словам женщины, всё началось со звонка якобы по поводу замены домофона и выдачи новых ключей — ситуация выглядела вполне буднично. Собеседница попросила продиктовать код из SMS‑сообщения, и женщина его назвала. После этого звонок оборвался, а на телефон стали приходить уведомления — якобы о взломе учётной записи на Госуслугах и попытках регистрации на различных финансовых платформах.

Вскоре женщине позвонили снова: на этот раз звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредиты, и под предлогом защиты личных данных стали выяснять конфиденциальную информацию. Аферисты интересовались, какими банковскими услугами пользуется женщина, есть ли у неё действующие кредиты и кредитные карты, а также пытались узнать последние цифры номера паспорта и СНИЛС. В какой‑то момент женщина осознала, что общается с мошенниками, и прервала разговор. Сейчас она беспокоится, смогут ли злоумышленники воспользоваться данными, которые она успела им сообщить.

Источник и фото: ИА «Башинформ»