Встреча с людьми героической профессии

В Стерлитамаке продолжается череда ярких и полезных событий для юных горожан. На этот раз дети, отдыхающие в лагере санатория «Нур», стали участниками необычной экскурсии. В рамках профориентационной работы они посетили пожарную часть — место, где ежедневно несут службу настоящие герои, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Организаторами мероприятия выступили ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» при поддержке администрации города Стерлитамак и Стерлитамакского троллейбусного управления. Благодаря слаженной работе всех сторон экскурсия получилась не только познавательной, но и максимально доступной: ребята добрались до пожарной части на комфортабельном автономном троллейбусе.

— Мы благодарны администрации города за внимание к нашим инициативам и создание условий для всестороннего развития детей. И отдельное спасибо Троллейбусному управлению — за безопасную и организованную поездку. Вместе мы заботимся о будущем наших детей, — отметили в санатории «Нур».

В пожарной части Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям юных гостей встретили по-настоящему тепло. Мальчишкам и девчонкам показали мощную технику, стоящую на вооружении огнеборцев, рассказали о её оснащении и возможностях. Ребята узнали, как устроен быт спасателей, чем они занимаются в свободное от вызовов время и как проходят их рабочие будни.

Особый восторг у детей вызвала возможность примерить боевую одежду пожарного. Экскурсоводы из числа сотрудников части доходчиво и увлекательно объяснили, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить беды, и как важно не терять самообладания в экстремальной ситуации.

Но главное, что вынесли ребята из этой встречи, — это понимание того, что мужество, отвага и готовность прийти на помощь — не просто громкие слова, а смысл жизни людей этой героической профессии.

— Глаза мальчишек и девчонок горели неподдельным интересом. Кто знает, возможно, именно сегодня кто-то из них твёрдо решил связать свою судьбу со службой спасения, — поделились впечатлениями организаторы.

В санатории «Нур» уверены: подобные экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации подрастающего поколения. Дети не просто узнают о существовании тех или иных профессий, а видят их изнутри, общаются с действующими специалистами и понимают, какой путь нужно пройти, чтобы стать настоящим профессионалом.

Санаторий «Нур» выражает искреннюю признательность личному составу пожарной части Стерлитамака за гостеприимство, интересную программу и возможность прикоснуться к благородному делу спасения людей. Такие встречи остаются в памяти детей надолго, а может быть, и навсегда определяют их жизненный путь!

Фото санатория «Нур»