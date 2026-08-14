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Местные новости
14 Августа , 09:06

В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО

Акцию инициировал глава администрации города Эмиль Шаймарданов совместно с руководителями предприятий и местными предпринимателями. Проект призван помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, чьи отцы погибли в ходе специальной военной операции, подготовиться к предстоящему учебному году.

В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВОВ Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО

Акция во многом перекликается с традиционной предновогодней акцией «Добрая ёлка». Механизм такой: участники снимают со школьной доски кленовый лист, на котором записано желание ребёнка, и берут на себя обязательство исполнить его — приобрести нужный подарок к 1 сентября.

Эмиль Шаймарданов отметил, что для детей такое внимание — это не просто подарок, а знак заботы и понимание, что рядом есть люди, готовые воплотить в жизнь их маленькую мечту. Мэр рассказал, что сам выбрал одно из желаний и приложит все усилия, чтобы подарок принёс ребёнку радость и оставил тёплые воспоминания.

Глава города выразил искреннюю благодарность бизнесменам и руководителям за проявленную инициативу и чуткость. «В нашем городе умеют не только эффективно работать и развивать своё дело, но и сплачиваться ради добрых, важных дел», — подчеркнул он.

Эмиль Шаймарданов надеется, что 1 сентября станет для этих детей особенным днём — не просто стартом учебного года, а временем приятных сюрпризов и положительных эмоций. «Ведь самое ценное, что мы можем дать детям, — это ощущение, что они не остались одни», — заключил глава администрации.

Источник и фото: страница Эмиля Шаймарданова «ВКонтакте»

В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
В Стерлитамаке стартовала акция «Вместе в школу» для детей участников СВО
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