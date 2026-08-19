Жители Стерлитамака разбили цветник в честь воинов СВО

Когда проходишь мимо дома № 2 по улице Караная Муратова, внимание привлекает необычный палисадник. Удивляет продуманная композиция насаждений. Узор цветов со значением. Белый алиссум – символ чистоты помыслов и живой памяти о тех, кого мы любим. Синяя лобелия – цвет верности и преданности. Красная герань – яркая вспышка мужества и отчаянной смелости. Зелень гортензий – надежда, вера, целительная сила природы, которая позволяет радоваться жизни… Целая симфония смыслов!

ЕСЛИ ЕСТЬ ИДЕЯ, ОНА ДОЛЖНА ВОПЛОТИТЬСЯ



В палисаднике работала женщина. Мы познакомились и разговорились. Оказалось, Лилиана Миргасимовна Скриприк – создатель благоухающего цветочного чуда.

Она рассказывает:

– Раньше здесь рос густой кустарник – приют назойливой мошкары. Когда его вырубили, мне захотелось посадить на пустом месте цветы и моё любимое дерево – рябинку. Осенью выглянешь из окна, а там – рубиновые кисти ягод на ветвях деревца.

Муж был против. Говорил:

– Поломают, затопчут, повыдергают… Ты будешь слёзы лить, а я, жалея тебя, расстроюсь. Кому это нужно?

Как-то на скамейке возле дома собрались ребята, прибывшие с СВО. Некоторые получили серьёзные ранения… Мне захотелось их чем-то порадовать. Я и говорю мужу:

– Давай мы посвятим нашим ребятам живой памятник – разобьём у дома цветник.

Он забыл все возражения, загорелся, как искорка, и стал отличным помощником. Активно стали помогать дочь, соседи, ветераны, их друзья и даже прохожие. Приносят семена, рассаду, помогают ухаживать за растениями. Идея не пропала – воплотилась в жизнь.



ЦВЕТНИК – ДЕЛО ТОНКОЕ



Лилиана Миргасимовна взялась за дело и как садовник, и как дизайнер. В первый же год она выстроила сложную композицию: узкая лента изумрудного газона в рамке бархатцев, а внутри – яркие вспышки красного льна и огненных маков.

Позже появилась идея с цветниками в форме звёзд из цинерарий и сальвий.

Не всегда задуманное воплощалось в жизнь –

природа вносила свои коррективы. Лилиана Миргасимовна вспоминает:

– Когда выращивала рассаду, представляла себе бархатцы миниатюрными и компактными, а они выросли настоящими гигантами! А однажды соседи принесли рассаду в неподписанных стаканчиках.

Я приняла «Парижскую красавицу» за укроп, а хризантемы – за петрушку. Посадила их на заднем плане как зелень для декора, а они расцвели так ярко и пышно, что мы только диву дались.



– «Парижская красавица» – это что за цветок?

– Кореопсис, «Парижская красавица», ленок – очаровательный яркий цветок, который радует цветением весь сезон – с конца весны до начала осени. У него множество удивительно сочных по тону цветов. Стебли, несмотря на внешнюю хрупкость, упругие и в опоре не нуждаются. К тому же растение неприхотливо и особого ухода не требует.



– Лилиана Миргасимовна, ваш муж опасался за сохранность сада-цветника. Но следов вандализма не видно.

– Не люблю пафоса, но получилось так, что наши цветы – букет всенародной признательности и благодарности соотечественникам – участникам СВО. Святое место. Это понимают все без исключения.

Гордость Лилианы Миргасимовны – альпийская горка. На её вершине красуется королевская герань, а у подножия, образно выражаясь, струится синий родник – живой ручей из небесно-голубой лобелии, обрамлённый цветущими лужайками разноцветного портулака. Между красавицами-рябинами –

сухая речка из гравия, вдоль которой высажены целозии. Когда на них появились цветы, похожие на яркие бархатные гребешки, произошло чудо – словами не опишешь! Триумф красоты!



Чудесные цветы, искусная композиция, редкие растения привлекают взгляд даже равнодушных к природным красотам людей. Прохожие часто останавливаются, любуются, а когда видят табличку с посвящением воинам СВО, предлагают помощь, привозят рассаду редких цветов, благодарят.

Палисадник стал местом притяжения доб­рых сердец. Лилиана Миргасимовна говорит:

– Однажды я разговорилась с женщиной, проходившей мимо, и обмолвилась о своей мечте посадить георгины. Незнакомка не просто запомнила мои слова. Прошло немного времени и она, не зная адреса, передала клубни георгинов через магазин, расположенный по соседству. И это не единственный случай.

Наш садик не просто украшение территории. Каждую весну вновь и вновь распускаются цветы – символ благодарной памяти, которая живёт и будет жить вечно в наших сердцах.





Фото Сергея Крамскова.