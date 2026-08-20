Программа Дня города и фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамаке

"Уважаемые жители и гости города!



В этом году Стерлитамак отмечает своё 260-летие, и мы решили провести День города вместе с фестивалем «Купец 2.0». Они пройдут с 4 по 6 сентября.



«Купец 2.0» стал настоящей визитной карточкой Стерлитамака, отражая суть нашего города – щедрого, гостеприимного, красивого и всегда готового удивлять. И в этот раз мы тоже найдём, чем вас удивить и порадовать, ведь это день рождения нашего Стерлитамака.

В центре внимания – люди и предприятия, кто был и остаётся опорой города, наша история, традиции. Площадь проведения станет больше, охватив ул.Сакко и Ванцетти, Комсомольскую и обновлённый парк им.С.М.Кирова. Много интересных гостей, встреч и приятных открытий.

260 лет – это наша общая история. Приглашаю вас посвятить эти дни нашему любимому городу.

Подробная программа – в карточках.