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Местные новости
20 Августа , 13:06

Программа Дня города и фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамаке

О том, как пройдут в городе два этих важных события, рассказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов:

Программа Дня города и фестиваля "Купец" в СтерлитамакеПрограмма Дня города и фестиваля "Купец" в Стерлитамаке
Программа Дня города и фестиваля "Купец" в Стерлитамаке

"Уважаемые жители и гости города!


В этом году Стерлитамак отмечает своё 260-летие, и мы решили провести День города вместе с фестивалем «Купец 2.0». Они пройдут с 4 по 6 сентября.


«Купец 2.0» стал настоящей визитной  карточкой Стерлитамака, отражая суть нашего города – щедрого, гостеприимного, красивого и  всегда готового удивлять. И в этот раз мы тоже найдём, чем вас удивить и порадовать, ведь это день рождения нашего Стерлитамака.

В центре внимания – люди и предприятия, кто был и остаётся опорой города, наша история, традиции. Площадь проведения станет больше, охватив ул.Сакко и Ванцетти, Комсомольскую и обновлённый парк им.С.М.Кирова. Много интересных гостей, встреч и приятных открытий.
260 лет – это наша общая история. Приглашаю вас посвятить эти дни нашему любимому городу.

Подробная программа – в карточках.

 

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