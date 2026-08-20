В Стерлитамаке семьям участников СВО вручили государственные награды

Среди них — Ордена Мужества, медали «Участнику специальной военной операции» и «За храбрость» II степени.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов отметил, что военнослужащие до конца остались верны воинскому долгу, проявили мужество и самоотверженность.

«Наши военнослужащие — настоящие защитники Отечества. Память об их героическом поступке навсегда сохранится в истории Стерлитамака и будет передаваться следующим поколениям», — подчеркнул он.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова