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Местные новости
26 Августа , 10:11

Обсудили создание учебника по истории Стерлитамака

На образовательном форуме

Обсудили создание учебника по истории СтерлитамакаОбсудили создание учебника по истории Стерлитамака
Обсудили создание учебника по истории Стерлитамака

В рамках городского образовательного форума «Образование Стерлитамака: вызовы времени и эффективные решения» в школе № 30 была организована дискуссионная площадка, на которой был рассмотрен вопрос о создании учебного методического пособия по истории Стерлитамака.

Историческое образование в последние два года претерпело колоссальные изменения. Введены единые школьные учебники истории с 5-го по 11-й классы. Стандартизировано преподавание по обществознанию, введён курс истории родного края. Появился новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». В рамках этих нововведений с 1 сентября 2025 года в программу российских школ добавлен обязательный учебный курс «История нашего края» в рамках истории.

В связи с этим глава администрации города Эмиль Шаймарданов выступил с инициативой включить в программу «Истории нашего края» учебно-методическое пособие по истории Стерлитамака. В обсуждении вопроса приняли участие начальник отдела образования города Ильшат Кутлушин, директор историко-краеведческого музея Константин Роганов, кандидат исторических наук Оксана Павлова и другие почётные гости. Учителя истории города высказали свои предложения по разделам и темам будущего пособия. В ходе конструктивной беседы были затронуты некоторые острые вопросы. Но в целом все сошлись на мнении, что история Башкортостана неразрывно связана с историей Стерлитамака. И что именно с любви к своей малой родине начинается подлинный патриотизм и чувство сопричастности к судьбе Отечества.

Фаяз Юмагузин

Фото: Издательский дом «Методист» / ВКонтакте

Автор:Фаяз Юмагузин
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