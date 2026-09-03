В Стерлитамаке передали новое оборудование центру «Дети - наше счастье»

"В конце прошлого года мы познакомились с центром «Дети - наше счастье», который работает с детьми с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна. Тогда руководитель центра Анастасия Анатольевна Самойлова говорила, что им нужно оборудование для сенсорной интеграции детей.



Вместе с меценатом мы проработали этот вопрос, приобрели такое оборудование и подарили его центру. Надеюсь, что оно станет хорошим подспорьем в работе специалистов и сделает занятия для детей еще более эффективными и комфортными, принесёт пользу тем, ради кого работает центр. Обязательно продолжим помогать учреждениям, которые работают с детьми по их адаптации и реабилитации.



Вместе мы можем сделать для этого гораздо больше".

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.