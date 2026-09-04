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Местные новости
4 Сентября , 10:01

Люди, будьте бдительны!

День солидарности в борьбе с терроризмом.

Люди, будьте бдительны!Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!

3 сентября в Стерлитамаке на площади у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг с возложением цветов в память о тех, кто погиб во время терактов.

22 года назад 1 сентября в День знаний террористы захватили школу № 1 осетинского города Беслана. Три страшных дня пережили взрослые и дети. Их освободили штурмовики ИСН ФСБ. Но не всем суждено было вернуться домой. Из числа заложников погибло 314 человек. Из них – 186 детей. Террористы отняли 333 жизни, включая спасателей. 783 получили серьёзные ранения.

После этих трагических событий 3 сентября учредили Днём солидарности в борьбе с терроризмом, который проводится ежегодно в память о мужестве, стойкости и героизме заложников террора и их спасателей.

На митинге выступили заместитель главы администрации Павел Николаевич Шорохов, подполковник полиции Евгений Викторович Аввакумов, руководитель Союза участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» Ильдар Маняпов.

Прозвучали призывы к бдительности, к объединению против нашего общего коварного и беспощадного врага – терроризма. Легкомысленно и опасно забывать о чудовищных терактах в Беслане, «Крокус Сити Холле», Будённовске, Волгодонске, в Театральном центре на Дубровке и других местах, подвергшихся террористическим атакам.

Террористы по сей день убивают самыми разными способам, оправдывая свои преступления благими намерениями. Давно известно, куда эта «благость» приводит. Об этом тоже нужно помнить!

В наше время участники Специальной военной операции воюют не только за свою страну. Разгул терроризма, окопавшегося на Украине, угрожает не одной России.

Торжественное возложение цветов к Вечному огню – дань скорби и памяти о погибших от рук террористов людей.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова

Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Люди, будьте бдительны!
Автор:Евгения Дьяконова
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