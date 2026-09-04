Люди, будьте бдительны!

3 сентября в Стерлитамаке на площади у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг с возложением цветов в память о тех, кто погиб во время терактов.

22 года назад 1 сентября в День знаний террористы захватили школу № 1 осетинского города Беслана. Три страшных дня пережили взрослые и дети. Их освободили штурмовики ИСН ФСБ. Но не всем суждено было вернуться домой. Из числа заложников погибло 314 человек. Из них – 186 детей. Террористы отняли 333 жизни, включая спасателей. 783 получили серьёзные ранения.

После этих трагических событий 3 сентября учредили Днём солидарности в борьбе с терроризмом, который проводится ежегодно в память о мужестве, стойкости и героизме заложников террора и их спасателей.

На митинге выступили заместитель главы администрации Павел Николаевич Шорохов, подполковник полиции Евгений Викторович Аввакумов, руководитель Союза участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» Ильдар Маняпов.

Прозвучали призывы к бдительности, к объединению против нашего общего коварного и беспощадного врага – терроризма. Легкомысленно и опасно забывать о чудовищных терактах в Беслане, «Крокус Сити Холле», Будённовске, Волгодонске, в Театральном центре на Дубровке и других местах, подвергшихся террористическим атакам.

Террористы по сей день убивают самыми разными способам, оправдывая свои преступления благими намерениями. Давно известно, куда эта «благость» приводит. Об этом тоже нужно помнить!

В наше время участники Специальной военной операции воюют не только за свою страну. Разгул терроризма, окопавшегося на Украине, угрожает не одной России.

Торжественное возложение цветов к Вечному огню – дань скорби и памяти о погибших от рук террористов людей.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова