Главное достояние – люди

«Стерлитамаку 260 лет. И мы все желаем городу процветания, – сказал Радий Фаритович, приветствуя участников праздника. – Но главное достояние Стерлитамака это вы – жители города». Он также отметил, что Стерлитамак, будучи крупным промышленным центром, сильным развивающимся городом, в это непростое для всех нас время, оказывает крепкую поддержку нашим ребятам в специальной военной операции.

Радий Фаритович вручил приуроченные к празднику почётные награды «Гордость Стерлитамака»: АО «БСК» за системную поддержку крупных социальных проектов, трудовым династиям компании, кандидату в мастера спорта, обладательнице четырёх золотых и одной серебренной медалей чемпионата Европы по спортивной гимнастике Полине Дмитриевой за спортивные достижения, учащемуся БЛИ №3, серебренному призёру 9-й международной экономической олимпиады Руслану Аминову, предпринимателям – Радику Мурзагулову, Ринату Райманову, а также директору Стерлитамакского русского театра Викторие Замесиной, директору школы-интерната №1 Галине Козловой.

Торжественная часть сменилась большой концертной программой коллективов и гостей города. Фестиваль стал ещё одной вехой в 260-летней истории города, ярким подтверждением преемственности поколений в деле сохранения и преумножения наследия предков. Стал новой славной страницей в летописи Стерлитамака.

Фаяз Юмагузин

Фото Сергея Крамскова