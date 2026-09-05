Молодость наша!

Рядом с Домом Патрикеева (ул. Комсомольская, 43) вновь открылось пространство молодёжной культуры «Задворки»— уже второй год подряд. Его создали при поддержке отдела по молодёжной политике Стерлитамака и активных горожан.

В течение двух дней гостей ждёт насыщенная программа: на основной сцене пройдут танцевальные мастер‑классы, состоится флешмоб и прозвучит живая музыка, а вечером всех порадует диджей‑сет под открытым небом. В шатре‑лектории можно будет посетить лекции, мастер‑классы и поиграть в игры, также будут работать амфитеатр и отдельная танцевальная площадка.

Уже сейчас на территории пространства обустроены фотозона и интерактивные пространства. Посетители могут заглянуть в шатёр с мерчем Стерлитамака, а ещё — оставить пожелание на баннере «Я люблю Стерлитамак, потому что…» или передать привет!

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