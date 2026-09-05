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Местные новости
5 Сентября , 08:17

Молодость наша!

«Задворки» на фестивале «Купец 2.0»

Молодость наша!Молодость наша!
Молодость наша!

Рядом с Домом Патрикеева (ул. Комсомольская, 43) вновь открылось пространство молодёжной культуры «Задворки»— уже второй год подряд. Его создали при поддержке отдела по молодёжной политике Стерлитамака и активных горожан.

В течение двух дней гостей ждёт насыщенная программа: на основной сцене пройдут танцевальные мастер‑классы, состоится флешмоб и прозвучит живая музыка, а вечером всех порадует диджей‑сет под открытым небом. В шатре‑лектории можно будет посетить лекции, мастер‑классы и поиграть в игры, также будут работать амфитеатр и отдельная танцевальная площадка.

Уже сейчас на территории пространства обустроены фотозона и интерактивные пространства. Посетители могут заглянуть в шатёр с мерчем Стерлитамака, а ещё — оставить пожелание на баннере «Я люблю Стерлитамак, потому что…» или передать привет!

Фото автора

Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Молодость наша!
Автор:Ирина Евгеньевна Калошина
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