На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"

В июне на выездных экскурсиях по школьным лагерям с уникальной экспозицией уже познакомились дети и подростки, а сегодня каждый желающий может прикоснуться к живому слову:
- напечатать на пишущей машинке поздравления Стерлитамаку на русском и на башкирском языке,
- написать пером и чернилами свою мечту,
- получить счастливые "новости из будущего",
- записать школьников в объединения "Школа юных журналистов "Автор"" и "Читательский клуб "За мечтой!" ,
- поучаствовать в викторине о городе на Стерле и получить сладкие призы,
- познакомиться с профессиональными журналистами, а также дать интервью нашим юнкорам и стать героями публикаций.
Добро пожаловать в наш музей под открытым небом!
Екатерина Яковлева
Фото автора
#Стерлитамаку260
#Купец2026