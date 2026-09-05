На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"

В июне на выездных экскурсиях по школьным лагерям с уникальной экспозицией уже познакомились дети и подростки, а сегодня каждый желающий может прикоснуться к живому слову:

- напечатать на пишущей машинке поздравления Стерлитамаку на русском и на башкирском языке,

- написать пером и чернилами свою мечту,

- получить счастливые "новости из будущего",

- записать школьников в объединения "Школа юных журналистов "Автор"" и "Читательский клуб "За мечтой!" ,

- поучаствовать в викторине о городе на Стерле и получить сладкие призы,

- познакомиться с профессиональными журналистами, а также дать интервью нашим юнкорам и стать героями публикаций.

Добро пожаловать в наш музей под открытым небом!

Екатерина Яковлева

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#Стерлитамаку260

#Купец2026