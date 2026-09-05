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Местные новости
5 Сентября , 08:37

На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"

В ретро-квартале в парке Кирова развернулась экспозиция необычного интерактивного музея. Её создатели - сотрудники редакции "Стерлитамакского рабочего".

На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"

В июне на выездных экскурсиях по школьным лагерям с уникальной экспозицией уже познакомились дети и подростки, а сегодня каждый желающий может прикоснуться к живому слову:

 - напечатать на пишущей машинке поздравления Стерлитамаку на русском и на башкирском языке,

- написать пером и чернилами свою мечту,

- получить счастливые "новости из будущего",

 - записать школьников в объединения "Школа юных журналистов "Автор"" и "Читательский клуб "За мечтой!" ,

- поучаствовать в викторине о городе на Стерле и получить сладкие призы,

 - познакомиться с профессиональными  журналистами, а также дать интервью нашим юнкорам и стать героями публикаций.

Добро пожаловать в наш музей под открытым небом!

Екатерина Яковлева
Фото автора

#Стерлитамаку260

#Купец2026

На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
На фестивале гостеприимства работает "Музей живого слова"
Автор:Екатерина Яковлева
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