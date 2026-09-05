Сберечь родной город

Пожалуй, одним из первых предпринимателей города, обративших внимание на исторические здания, стал Алексей Наумов. Тогда в Стерлитамаке насчитывалось немало объектов культурного наследия, находившихся в плачевном состоянии. Даже в более-менее благополучные советские времена им не уделялось должного внимания. А в постсоветский период и подавно. Состояние многих дореволюционных зданий вызывало обоснованную тревогу.

Даже включённые в реестр памятников архитектуры, они не просто обветшали, но и потихоньку сносились. Так, в начале 1990-х годов подчистую снесли торговые ряды купца Баязитова. Впоследствии предприниматели города восстановили их с нуля по старым фотографиям. Снесли дома кожевенников Крыгиных по ул.Нагуманова. Исчез роскошный деревянный дом по ул.Садовой, 10 – наследие коллежского регистратора Герасима Болдина. По уникальности деревянной резьбы он превосходил даже дом купца Кузнецова (дом Гайдара). Одни фотографии остались от многих домов по ул.Халтурина, Комсомольской, К.Маркса.



Детство коренного стерлитамаковца Алексея Викторовича прошло в Левашовке. Увы, усадьба помещика Левашова также осталась лишь в его памяти да на фотографиях. «Выкупить её я не мог: она требовала крупных инвестиций для восстановления, – вспоминает он. – И при этом из-за своей отдалённости не имела никаких перспектив для дальнейшей эксплуатации. Так и простояла, пока на рубеже веков роскошную двухэтажную старинную усадьбу не снесли».

Бизнес есть бизнес. Любой предприниматель скажет: даже простой ремонт старинных зданий обходится в копеечку. Кстати, не все знают, что предпринимателям эти здания никто не дарит. Они обязаны их выкупать на торгах. Так что волей-неволей приходится считаться с расходами и задумываться над перспективой дальнейшей их эксплуатации. Бывает, отремонтированное здание так и остаётся бесхозным. Как это случилось у Алексея Викторовича с бывшей староверческой школой по ул.Баумана, 26. В реестре недвижимости и объектов культурного наследия РБ она зафиксирована как «бывшая лыжная база техникума физической культуры».



Итак, предприниматель Алексей Наумов, выпускник Стерлитамакского строительного техникума и факультета общетехнических дисциплин и труда СГПИ, в начале девяностых взялся за бесхозные здания: за бывший солдатский клуб, располагавшийся над рестораном «Урал», двухэтажное здание по ул.К.Маркса, 100 «а» (бывший дом управляющего банком Фрея), двухэтажный особняк мещанина Митюнина по ул.Комсомольской, 83, бывший Дом музыки, в котором до революции находилось жандармское управление и пожарная служба (ул.К.Маркса, 113). Последнее, кстати, самое старинное из дошедших до наших дней.



В целую эпопею вылились работы над кварталом между улицами Б.Хмельницкого, Комсомольской, Худайбердина и К.Маркса. Это сейчас там рестораны, кафе, офисы. Сегодня уже мало кто помнит, как печально выглядели они в девяностые годы.

«До этого, за исключением некоторых архитекторов, никто не занимался возвращением к жизни заброшенных домов, – продолжает Алексей Викторович. – Опыта таких работ в то время у нас не было. Тем более выяснилось, что в советское время вносились «коррективы»: местами были обнаружены кладки из силикатного кирпича. Прежде чем подступиться к зданиям, надо было расчистить двор. Бульдозер въехал со стороны улицы Карла Маркса и исчез за горами мусора. И лишь когда он выехал со стороны улицы Комсомольской, смогли использовать экскаватор. Счёт самосвалам с мусором пошёл на сотни».



Так начинались работы, позволившие сберечь памятники архитектуры от разрушения. А значит, и историю нашего города.