Стихи - родному городу!

В парке имени Кирова продолжается празднование Дня города в рамках фестиваля гостеприимства «Купец 2.0». На импровизированной сцене состоялось награждение победителей и призеров поэтического конкурса «Золотые страницы Стерлитамака», в котором участвовали горожане разных возрастов - от младших школьников до пенсионеров. Самых активных и талантливых участников грамотами и призами награждали члены Союза писателей РБ и РФ Римма Галимова и Марина Воронова, а также член Союза журналистов РБ и РФ, руководитель школы юного журналистов «Автор» Екатерина Яковлева. Конкурс проводился ЦБС Стерлитамака совместно с редакциями газет «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар».

Маленькие воспитанники студии «Юный конферансье» с чувством прочли стихи Константина Вуколова, Любови Афлятуновой, Виталия Тараканова. Последний стал обладателем гран-при конкурса «Золотые страницы Стерлитамака».

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