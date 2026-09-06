Браво, Стерлитамак!

Музыканты подарили стерлитамаковцам настоящий вечер ностальгии, исполнив любимые хиты разных лет. Прозвучали ритмичные «Держись, пижон», «Любите, девушки», «Ветер знает», «Если бы на Марсе», «Стильный оранжевый галстук», «Вася» и «Дорога в облака», а также более лиричные композиции — «Жар-птица» и «Как жаль», последняя особенно пришлась по душе публике.

Зрители не просто слушали музыку — танцевали, подпевали и вспоминали песни, с которыми связано немало личных историй.

Наталья Никитина пришла на концерт вместе с супругом. Говорит, что «Браво» ей всегда нравилась:

— Всегда любила эту группу. С удовольствием проводим время на концерте!

Ирина Андреева пришла вместе с подругами:

— Отлично проводим время под песни нашей молодости!

Ольга Суздальцева также пришла на концерт с подругой:

— Концерт очень нравится! Вспомнили все хиты группы. Здесь прекрасная атмосфера и такой заряд эмоций!

Елена Курышева весь концерт танцевала под любимые композиции:

— Танцуем с подругой под любимые хиты, отлично проводим время!

А для Анны Ерофеевой и её близких друзей выступление стало особенно эмоциональным:

— Концерт погрузил нас в детство. Такая ностальгия — до мурашек!

Группа «Браво» существует с 1983 года и за десятилетия стала одной из самых узнаваемых групп отечественной поп- и рок-сцены. Их песни давно превратились в часть музыкальной памяти нескольких поколений.

И символично, что именно эта музыка прозвучала на завершении «Купца 2.0», собрав вместе гостей фестиваля и жителей Стерлитамака. Город отметил своё 260-летие танцами, любимыми песнями и хорошим настроением.

Фото: скриншот видео Элины Васильевой.