+23 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
6 Сентября , 17:09

Браво, Стерлитамак!

Легендарная группа «Браво» стала музыкальным финалом фестиваля гостеприимства «Купец 2.0», который в эти дни проходит в Стерлитамаке. Концерт объединил сразу два повода для праздника — фестиваль и 260-летие города.

Браво, Стерлитамак!Браво, Стерлитамак!
Браво, Стерлитамак!

Музыканты подарили стерлитамаковцам настоящий вечер ностальгии, исполнив любимые хиты разных лет. Прозвучали ритмичные «Держись, пижон», «Любите, девушки», «Ветер знает», «Если бы на Марсе», «Стильный оранжевый галстук», «Вася» и «Дорога в облака», а также более лиричные композиции — «Жар-птица» и «Как жаль», последняя особенно пришлась по душе публике.

Зрители не просто слушали музыку — танцевали, подпевали и вспоминали песни, с которыми связано немало личных историй.

Наталья Никитина пришла на концерт вместе с супругом. Говорит, что «Браво» ей всегда нравилась:

— Всегда любила эту группу. С удовольствием проводим время на концерте!

Ирина Андреева пришла вместе с подругами:

— Отлично проводим время под песни нашей молодости!

Ольга Суздальцева также пришла на концерт с подругой:

— Концерт очень нравится! Вспомнили все хиты группы. Здесь прекрасная атмосфера и такой заряд эмоций!

Елена Курышева весь концерт танцевала под любимые композиции:

— Танцуем с подругой под любимые хиты, отлично проводим время!

А для Анны Ерофеевой и её близких друзей выступление стало особенно эмоциональным:

— Концерт погрузил нас в детство. Такая ностальгия — до мурашек!

Группа «Браво» существует с 1983 года и за десятилетия стала одной из самых узнаваемых групп отечественной поп- и рок-сцены. Их песни давно превратились в часть музыкальной памяти нескольких поколений.

И символично, что именно эта музыка прозвучала на завершении «Купца 2.0», собрав вместе гостей фестиваля и жителей Стерлитамака. Город отметил своё 260-летие танцами, любимыми песнями и хорошим настроением.

Фото: скриншот видео Элины Васильевой.

Автор:Ангелина Нугуманова
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru