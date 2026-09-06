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Местные новости
6 Сентября , 13:56

Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»

Фестиваль объединил семьи и гостей со всей республики.

Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»

Третий день фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке продолжает собирать жителей и гостей города. Для одних это возможность интересно провести выходные всей семьёй, для других — познакомиться с культурой разных народов, а для кого-то фестиваль уже стал доброй ежегодной традицией.

В этом году на «Купец 2.0» впервые пришла Анастасия Зубарева. По её словам, фестиваль приятно удивил атмосферой, современным форматом и разнообразием площадок.

— В этом году мне впервые удалось попасть на фестиваль, и мне всё очень понравилось. Фестиваль проходит в ногу со временем и является ярким событием нашего города. Несмотря на большое количество гостей, здесь спокойная и дружелюбная атмосфера. Очень красивые фотозоны. Особое впечатление произвело молодёжное пространство «Задворки» — очень классные ведущие и выступающие. Здорово, что был сделан акцент на национальные культуры. Я в восторге!

На фестиваль приходят целыми семьями. Люция Султанова посетила мероприятие вместе с сыновьями Данияром и Даниялом.

— Фестиваль организован на высоком уровне, было очень интересно прогуляться. Отлично провели время!

Супруги Наталья и Артём Макаровы пришли на фестиваль вместе с сыном Мироном. Семью впечатлил масштаб мероприятия и количество гостей из разных городов республики.

— Прекрасно провели выходные с семьёй. Очень удивлены масштабом мероприятия. Особенно рады, что в наш город приехало столько гостей из разных городов республики!

Для Альбины Наумкиной и её семьи «Купец 2.0» уже стал ежегодной традицией. На фестиваль она пришла вместе с супругом Алексеем и старшими детьми — Викторией и Иваном.

— Благодарим организаторов за такой прекрасный праздник. Посещаем фестиваль каждый год и всегда с удовольствием. Этот праздник объединяет жителей города и республики.

Фото автора.

Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»
Автор:Ангелина Нугуманова
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