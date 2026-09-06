Гости рассказали, за что любят «Купец 2.0»

Третий день фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке продолжает собирать жителей и гостей города. Для одних это возможность интересно провести выходные всей семьёй, для других — познакомиться с культурой разных народов, а для кого-то фестиваль уже стал доброй ежегодной традицией.

В этом году на «Купец 2.0» впервые пришла Анастасия Зубарева. По её словам, фестиваль приятно удивил атмосферой, современным форматом и разнообразием площадок.

— В этом году мне впервые удалось попасть на фестиваль, и мне всё очень понравилось. Фестиваль проходит в ногу со временем и является ярким событием нашего города. Несмотря на большое количество гостей, здесь спокойная и дружелюбная атмосфера. Очень красивые фотозоны. Особое впечатление произвело молодёжное пространство «Задворки» — очень классные ведущие и выступающие. Здорово, что был сделан акцент на национальные культуры. Я в восторге!

На фестиваль приходят целыми семьями. Люция Султанова посетила мероприятие вместе с сыновьями Данияром и Даниялом.

— Фестиваль организован на высоком уровне, было очень интересно прогуляться. Отлично провели время!

Супруги Наталья и Артём Макаровы пришли на фестиваль вместе с сыном Мироном. Семью впечатлил масштаб мероприятия и количество гостей из разных городов республики.

— Прекрасно провели выходные с семьёй. Очень удивлены масштабом мероприятия. Особенно рады, что в наш город приехало столько гостей из разных городов республики!

Для Альбины Наумкиной и её семьи «Купец 2.0» уже стал ежегодной традицией. На фестиваль она пришла вместе с супругом Алексеем и старшими детьми — Викторией и Иваном.

— Благодарим организаторов за такой прекрасный праздник. Посещаем фестиваль каждый год и всегда с удовольствием. Этот праздник объединяет жителей города и республики.

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