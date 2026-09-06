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Местные новости
6 Сентября , 12:19

От кулебяки до удона: фестиваль на вкус

У фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» есть свой особенный вкус. В эти дни в Стерлитамаке гости фестиваля могут не только знакомиться с культурой и традициями, но и буквально пробовать их на вкус.

От кулебяки до удона: фестиваль на вкусОт кулебяки до удона: фестиваль на вкус
От кулебяки до удона: фестиваль на вкус

«Купец 2.0» собрал блюда разных кухонь.

Гастрономическая часть фестиваля получилась такой же разнообразной, как и его программа. Здесь встретились блюда русской кухни, восточные и азиатские мотивы, европейские десерты и угощения, давно ставшие любимыми для многих.

Особое место заняла традиционная кухня. На площадках фестиваля можно попробовать кулебяку с топлёной уткой и грибами, цыплёнка в ореховом соусе, гречневую шанишку с кабачковым вареньем. Аромат домашней выпечки и блинов с разнообразными начинками добавляет фестивалю ту самую атмосферу гостеприимства, когда за столом хочется задержаться подольше.

Есть здесь и блюда полевой кухни — горячая гречневая и перловая каши. А любителям более основательных угощений предлагают шашлык, плов, чебуреки и хачапури с сыром.

Не обошлось и без путешествия по гастрономической карте мира. В меню фестиваля нашлось место белорусским колдунам, итальянскому тирамису и азиатской лапше удон. Последняя особенно органично напоминает: современная гастрономия давно не знает границ, а любимые блюда разных народов легко становятся частью одного большого городского праздника.

Для тех, кто предпочитает морские вкусы, приготовили креветки. А запить всё это можно кофе, чаем, брусничным или облепиховым морсом. Есть и необычный напиток — травяной сбитень с лаймом и мятой, в котором традиционный русский напиток получил свежий современный акцент.

Так гастрономическая площадка «Купца 2.0» превращается в небольшое путешествие без билетов и чемоданов. Здесь можно начать с горячей каши полевой кухни, продолжить восточным пловом, попробовать удон, а закончить итальянским тирамису. И, пожалуй, именно в этом — одна из главных прелестей фестиваля: разные вкусы, традиции и кулинарные истории встречаются за одним столом.

От кулебяки до удона: фестиваль на вкус
От кулебяки до удона: фестиваль на вкус
От кулебяки до удона: фестиваль на вкус
От кулебяки до удона: фестиваль на вкус
От кулебяки до удона: фестиваль на вкус
Автор:Ангелина Нугуманова
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