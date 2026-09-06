Радость быть вместе

"Не время устраивать праздники!" – вы наверняка слышали такое мнение в преддверии фестиваля гостеприимства "Купец 2.0". Но идеального времени для того, чтобы жить, не будет никогда. Дружить, любить, учить детей, лечить больных, ухаживать за стариками, писать стихи, рисовать и танцевать надо именно сейчас. Для этого и сражаются наши бойцы на передовой – чтобы мы здесь, дома, делали жизнь лучше: работали, занимались творчеством, помогали друг другу и радовались оттого, что мы – вместе.

За один фестивальный день в нашем "Музее живого слова" в парке имени Кирова более 700 человек побывали на интерактивных экскурсиях. Взрослые и дети печатали на пишущей машинке и писали пером и чернилами простые и добрые слова. "Я люблю маму", "С днём рождения, Стерлитамак!", "Папа, мы тебя ждём!"... Наши горожане правильно отвечали почти на все вопросы викторины о городе и улыбались светлым пожеланиям – "новостям из будущего". Знакомились с новыми книгами Фаяза Юмагузина, а потом общались с ним на творческой встрече. Участвовали в фотосессии от Сергея Крамскова и в конкурсе авторских стихотворений, в жюри которого работали журналисты Марина Воронова и Екатерина Яковлева. Записывали подростков на занятия в школу юных журналистов "Автор" и в читательский клуб "За мечтой!".

Тысяча экземпляров спецвыпуска "Стерлитамакского рабочего" разошлась среди участников фестиваля за считанные минуты. Это неудивительно: человеку во все времена нужны внимание, чуткая поддержка и возможность узнать новое о родном городе. Люди с удовольствием ощущали запах типографской краски, нежность газетных страниц и то тепло, которое сотни работников и наши юнкоры вкладывают в любимое дело, чтобы газета жила и объединяла всех нас в любую эпоху.

Мирного неба и благоденствия вам, дорогие читатели!

Ваш "Стерлитамакский рабочий".