Всероссийский турнир по пауэрлифтингу прошёл в Стерлитамаке

Спортсмены нашего города были представлены фитнес-клубами «Х-Фитнес», «Аксфит» и «Фитнес в Громаде». Марина Дергач, Андрей Кононов, Ришат Саетов и Руслан Семёнов в своих номинациях установили новые рекорды Российской Федерации. Владислава Окунева, Вадим Капусто и Айрат Рамазанов заняли первые места в своих номинациях, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Спортсмены и болельщики выражают огромную благодарность организатору соревнований — председателю Федерации Союза пауэрлифтеров России по Республике Башкортостан Василию Гридину.