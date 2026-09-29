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Местные новости
29 Сентября , 09:46

Всероссийский турнир по пауэрлифтингу прошёл в Стерлитамаке

В Стерлитамаке прошёл Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Время первых 4». Он собрал участников из 7 регионов и 21 города Российской Федерации.

Всероссийский турнир по пауэрлифтингу прошёл в СтерлитамакеВсероссийский турнир по пауэрлифтингу прошёл в Стерлитамаке
Всероссийский турнир по пауэрлифтингу прошёл в Стерлитамаке

Спортсмены нашего города были представлены фитнес-клубами «Х-Фитнес», «Аксфит» и «Фитнес в Громаде». Марина Дергач, Андрей Кононов, Ришат Саетов и Руслан Семёнов в своих номинациях установили новые рекорды Российской Федерации. Владислава Окунева, Вадим Капусто и Айрат Рамазанов заняли первые места в своих номинациях, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Спортсмены и болельщики выражают огромную благодарность организатору соревнований — председателю Федерации Союза пауэрлифтеров России по Республике Башкортостан Василию Гридину.

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