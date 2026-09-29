+21 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
29 Сентября , 06:50

Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом

Об этом рассказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов:

Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городомЖителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом

"На оперативном совещании наградили наших земляков, которые своим профессионализмом и проявлением человеческих качеств в сложных ситуациях, своим мужеством и героизмом способствуют развитию города и сплочённости его жителей, укрепляют страну и являются во всём этом достойным примером.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации медалью Суворова наградили Руслана Ринатовича Мещерякова.

За проявленные мужество, решительность и самоотверженность при спасении людей во время пожара Благодарственное письмо вручили Даниилу Дмитриевичу Исаеву, водителю автомобиля акционерного общества «Стерлитамакский хлебкомбинат».

За активную гражданскую позицию и проявленную бдительность при пресечении мошеннических действий Почётной грамотой Управления внутренних дел по городу Стерлитамаку наградили Викторию Викторовну Бикмухаметову, заместителя начальника филиала «Газпромбанк» в городе Стерлитамаке.

За большой вклад в развитие театрального искусства и активную общественную деятельность Почётной грамотой администрации наградили Гульдар Салаватовну Субхангулову, руководителя литературно-драматургической части Башкирского драматического театра имени Ильшата Юмагулова Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.

За высокие достижения в труде, многолетнюю и добросовестную работу Почётной грамотой Министерства финансов Республики Башкортостан наградили Людмилу Юрьевну Рычкову, главного бухгалтера МКУ «Центр финансовой отчётности».

Наши жители проявляют себя в самых разных сферах, ещё раз доказывая, что каждый на своём месте важен, каждый вносит свой вклад в дело развития города, республики, страны.

Мы сегодня наградили Даниила Исаева, который помог людям выбраться из пожара, но с ним были и другие наши жители. В ближайшее время обязательно встречусь с ними и вручу награды".

Источник и фото: канал MAX Эмиля Шаймарданова.

Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru