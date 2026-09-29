Жителей Стерлитамака наградили за мужество, героизм и заслуги перед городом

"На оперативном совещании наградили наших земляков, которые своим профессионализмом и проявлением человеческих качеств в сложных ситуациях, своим мужеством и героизмом способствуют развитию города и сплочённости его жителей, укрепляют страну и являются во всём этом достойным примером.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации медалью Суворова наградили Руслана Ринатовича Мещерякова.

За проявленные мужество, решительность и самоотверженность при спасении людей во время пожара Благодарственное письмо вручили Даниилу Дмитриевичу Исаеву, водителю автомобиля акционерного общества «Стерлитамакский хлебкомбинат».

За активную гражданскую позицию и проявленную бдительность при пресечении мошеннических действий Почётной грамотой Управления внутренних дел по городу Стерлитамаку наградили Викторию Викторовну Бикмухаметову, заместителя начальника филиала «Газпромбанк» в городе Стерлитамаке.

За большой вклад в развитие театрального искусства и активную общественную деятельность Почётной грамотой администрации наградили Гульдар Салаватовну Субхангулову, руководителя литературно-драматургической части Башкирского драматического театра имени Ильшата Юмагулова Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.

За высокие достижения в труде, многолетнюю и добросовестную работу Почётной грамотой Министерства финансов Республики Башкортостан наградили Людмилу Юрьевну Рычкову, главного бухгалтера МКУ «Центр финансовой отчётности».

Наши жители проявляют себя в самых разных сферах, ещё раз доказывая, что каждый на своём месте важен, каждый вносит свой вклад в дело развития города, республики, страны.

Мы сегодня наградили Даниила Исаева, который помог людям выбраться из пожара, но с ним были и другие наши жители. В ближайшее время обязательно встречусь с ними и вручу награды".

Источник и фото: канал MAX Эмиля Шаймарданова.