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Молодёжь
23 Августа , 20:20

Участники форума «Йыйын молодежи – 2023» обсудили медиатренды с известными личностями Башкирии

Участники форума - молодые люди, уроженцы Башкортостана, которые сейчас обучаются в разных городах России, а также представители регионов Приволжского федерального округа.

Участники форума «Йыйын молодежи – 2023» обсудили медиатренды с известными личностями Башкирии
Участники форума «Йыйын молодежи – 2023» обсудили медиатренды с известными личностями Башкирии
 

Участники форума - молодые люди, уроженцы Башкортостана, которые сейчас обучаются в разных городах России, а также представители регионов Приволжского федерального округа.

- Несколько лет назад мы стали работать над созданием крупной молодежной форумной площадки в Башкортостане, - рассказала председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Яна Гайдук. - Задумали сделать точку притяжения молодежи республики, ребят-земляков, проживающих вне ее пределов и молодежи из регионов России. Так появился «Йыйын молодежи». В переводе с башкирского «йыйын» означает встреча.
Работа форума проходит по нескольким направлениям, в числе которых - платформа «Медиатренды», организованная для представителей медиасферы, студенческих и молодежных организаций.

Тему «PR-технологии и связи с общественностью. Инструменты для реализации проектов» затронула известный журналист Башкирии Елена Арямнова.

- Сегодня в рамках форума «Йыйын молодежи – 2023» начала работать площадка «Медиатренды». Ее участники - более 50 молодых людей, которые увлечены журналистикой, связью с общественностью, социальными сетями. Ребята представляют ссузы и вузы Башкирии, а также молодежные организации ПФО, - рассказала Елена Арямнова.

Спикер поделилась с молодыми людьми, как нужно освещать молодежные активности, как правильно «подавать материал», как сделать его читабельным.

- Главная задача нашей стратегической сессии - разработать региональные молодежные продукты, проекты в медиасфере, которые ребята могли бы начать реализовывать, когда вернутся домой.

О «Вертикальных видео в социальных сетях» участникам форума рассказал блогер, директор агентства Digital Курултай Раис Габитов. Речь зашла об эволюции развития способов доставки контента. Спикер поделился с ребятами секретом создания популярных роликов.

Фото: https://mgazeta.com/news

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