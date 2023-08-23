Урал Кильсенбаев: «Сегодняшняя молодёжь Башкортостана настроена очень патриотично»

В рамках IV Молодежого гражданского форума Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023» он встретился с активистами Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» из городов и районов региона.

Одним из почетных гостей IV Молодежого гражданского форума Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023» стал первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В рамках мероприятия он встретился с активистами Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» из городов и районов региона.

В интервью газете «Баймакский вестник» Урал Кильсенбаев отметил, что молодежные форумы в нашей республике - не новшество. Они всегда были драйвером каких-либо креативных вещей.

- На подобных мероприятиях, которых в Башкортостане проводится великое множество, молодежь выбирает себе профессию, определяет свой путь в жизни, общается, знакомится. Конечно, нельзя перечислить все результаты сегодняшнего форума, потому что их очень много. Отрадно, что нынешнее поколение настроено патриотично, поэтому, когда различные критики отзываются о нем негативно, хочется разубедить их в этом. Наверное, они видят только плохое. Но это не так. Сегодня здесь я встретил много заинтересованных лиц. Это позволяет мне сделать вывод, что с такой молодежью нас ждет светлое будущее, - сказал он.

Напомним, с 22 по 25 августа в Бурзянском районе Башкирии проходит IV Молодежый гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023». Он объединил молодежь Башкортостана, регионов Приволжского федерального округа, специалистов органов и учреждений молодежной политики.

Фото: https://bv02.info/news/forumy/