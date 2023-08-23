В Бурзянском районе продолжает свою работу IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023»

Одна из девяти площадок форума «Сельская молодежь» устроена для молодых представителей агропромышленного комплекса. Поднимались самые разные проблемы, которые касаются жителей сельской местности. К примеру, участники форума поделились своими соображениями, почему молодежь не остается жить в селе. Закрываются школы, плохие дороги и так далее - одну из главных причин молодёжь видит в слаборазвитой инфраструктуре.

В то же время в ходе нашего опроса выяснилось, что немало среди них и тех, кто хочет связать или уже связал свое будущее с сельской местностью.

Молодые супруги из Бурзянского района Ишбулат Байшегуров и Азалия Назарова занялись туристическим бизнесом. Они не сомневаются – их район просто создан для развития именно этого направления.

- Мы только год, как занялись туризмом. Основное направление – сплавы. Желающих было немало и мы еще раз убедились в правильности своего выбора, - отметил Ишбулат.

А на форум пришли, как сами поведали, чтобы набраться знаний и опыта.

- Интересно всё, - в разговор включается его супруга Азалия. – Знаете, тут прозвучала очень интересная мысль об отложенных идеях. Это если возникла идея, но есть и какие-то сомнения, то стоит его отложить в голове на три месяца и потом уже к ней вернуться. Если по истечении времени она остается актуальной, то смело можно взяться за ее осуществление. И таких интересных моментов было немало.

Фото: https://www.bashinform.ru/