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Молодёжь
23 Августа , 20:11

В Бурзянском районе продолжает свою работу IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023»

Сегодня в рамках IV Молодёжного гражданского форума работали девять платформ по самым разным направлениям

В Бурзянском районе продолжает свою работу IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023»
В Бурзянском районе продолжает свою работу IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023»

Например, для представителей отделения «Движения Первых» в Республике Башкортостан работала платформа «Школьное самоуправление». С активистами Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» из городов и районов региона встретился первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

Одна из девяти площадок форума «Сельская молодежь» устроена для молодых представителей агропромышленного комплекса. Поднимались самые разные проблемы, которые касаются жителей сельской местности. К примеру, участники форума поделились своими соображениями, почему молодежь не остается жить в селе. Закрываются школы, плохие дороги и так далее - одну из главных причин молодёжь видит в слаборазвитой инфраструктуре.

В то же время в ходе нашего опроса выяснилось, что немало среди них и тех, кто хочет связать или уже связал свое будущее с сельской местностью.

Молодые супруги из Бурзянского района Ишбулат Байшегуров и Азалия Назарова  занялись  туристическим бизнесом. Они не сомневаются – их район просто создан для развития именно этого направления.

- Мы только год, как занялись туризмом. Основное направление – сплавы.  Желающих было немало и мы еще раз убедились в правильности своего выбора, - отметил Ишбулат.

 А на форум пришли, как сами поведали, чтобы  набраться знаний и опыта.

- Интересно всё, - в разговор включается его супруга Азалия. – Знаете, тут прозвучала очень интересная мысль об отложенных идеях. Это если возникла  идея, но есть и какие-то сомнения, то стоит его отложить в голове на три месяца и потом уже к ней вернуться. Если по истечении времени она остается актуальной, то смело можно взяться за ее осуществление. И таких интересных моментов было немало.

Фото: https://www.bashinform.ru/

 

 

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