В рамках молодёжного гражданского форума ПФО «Йыйын молодёжи – 2023» работает площадка для молодых сельчан

В рамках молодежного гражданского форума ПФО «Йыйын молодежи – 2023» работает площадка для сельской молодежи, сообщает газета «Белорецкий рабочий».

- Сегодня мы собрали сельскую молодежь со всей республики. Есть представители из Башкирского государственного аграрного университета, Зауральского агропромышленного колледжа, молодежь из администраций районов республики. Спикерами выступили эксперты из Москвы – российского союза сельской молодежи, профсоюза агропромышленного комплекса РФ, а также Министерства сельского хозяйства, - говорит Рафик Еникиев.

- Сегодня мы обсуждали насущные вопросы по развитию села и роли молодежи в развитии этих территорий. Обсуждали, где брать кадры для седа и возможное трудоустройство. Ребят познакомили с общероссийской программой, которая так и называется «Кадры для села». Рассказали также о действующих мерах поддержки для сельской молодежи. Выступил перед ребятами и проректор Башкирского аграрного университета, который рассказал о мерах, реализуемых непосредственно в университете, чтобы помочь студентам из глубинки. Мы видим, что молодёжь заинтересована работать на селе.

Хорошо и то, что каждый из ребят хочет развивать свою малую родину, а наша главная задача – довести информацию о мерах поддержки, которые позволяют сегодня жить и развиваться на селе, - подытожил спикер.

Участники приступили к проектной работе по выявлению проблем на селе: какие есть положительные стороны, какие отрицательные. Выявленные ключевые моменты обозначили и совместно выявили пути решения.

Фото: https://belrab.ru/