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Молодёжь
14 Декабря , 11:50

Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке

13 декабря на сцене ГДК 17 школьных команд КВН юга РБ сразились за выход в полуфинал юниорки.

Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке

К весёлым и находчивым участникам игры из Стерлитамака присоединились юные кавээнщики из Салавата, Кумертау и села Отрадовки. Команды показали зрителям и жюри свои творческие номера, чувство юмора и интеллект в двух конкурсах: «приветствие» и «миниатюра». По традиции ребятам помогали их артистичные педагоги и наставники.

Самые креативные, яркие и остроумные команды прошли в полуфинал, который состоится в нашем городе в марте.

О самых смешных моментах игры, оригинальных миниатюрах, а также о счастливых финалистах и их соперниках -  в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Фото: Глеб Бикметов и автор 

Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Четвертьфинала юниор-лиги КВН в Стерлитамаке
Автор:
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