В Стерлитамаке прошёл Республиканский форум «Вектор. Школа председателей»

Как создать рабочий студенческий совет и где искать активистов? Какие инструменты необходимы для организации командной работы? Как вовлекать студентов в проектную деятельность? А главное работает ли всё это параллельно друг с другом?
Ответы на эти вопросы участники находили на лекциях и мастер-классах, которые проводили специалисты всероссийского, республиканского и городского уровней. Среди них руководитель Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Надежда Новикова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Республике Башкортостан Елена Трегубова и другие.
Также для участников форума проводились квизы от регионального отделения «Движение первых», в один из дней состоялась экскурсия на Торатау в эко–отель «Шишки», организатором поездки стал отдел по молодежной политике в лице руководителя Альбины Альбертовны Бикметовой.
В завершающий день форума колледж посетила заместитель министра образования Республики Башкортостан Инесса Косолапова. Как член жюри она приняла участие в защите проектов, которые студенты и советники по воспитанию разрабатывали в течение трёх дней.
Также членами жюри и спонсорами стали директор ООО «Уралстройгрупп» Ратмир Фахреев, директор ООО Специализированный застройщик «Риком-Браво» Рената Романова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Елена Трегубова и заведующий кафедрой Стерлитамакского филиала УГНТУ Сергей Иванов.
По окончании форума состоялся круглый стол на тему воспитательной практики «Реализация студенческого соуправления: молодежный форум «Вектор», где подвели итоги всего мероприятия.
По информации Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий