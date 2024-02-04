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Молодёжь
4 Февраля , 15:31

В Стерлитамаке прошёл Республиканский форум «Вектор. Школа председателей»

Форум на базе Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий проводился для советников директоров по воспитательной работе и взаимодействию с общественными объединениями и для председателей студенческих советов из 25 колледжей Башкортостана.

В Стерлитамаке прошёл Республиканский форум «Вектор. Школа председателей»
В Стерлитамаке прошёл Республиканский форум «Вектор. Школа председателей»

Как создать рабочий студенческий совет и где искать активистов? Какие инструменты необходимы для организации командной работы? Как вовлекать студентов в проектную деятельность? А главное работает ли всё это параллельно друг с другом?

Ответы на эти вопросы участники находили на лекциях и мастер-классах, которые проводили специалисты всероссийского, республиканского и городского уровней. Среди них руководитель Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Надежда Новикова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Республике Башкортостан Елена Трегубова и другие.

Также для участников форума проводились квизы от регионального отделения «Движение первых», в один из дней состоялась экскурсия на Торатау в эко–отель «Шишки», организатором поездки стал отдел по молодежной политике в лице руководителя Альбины Альбертовны Бикметовой.

В завершающий день форума колледж посетила заместитель министра образования Республики Башкортостан Инесса Косолапова. Как член жюри она приняла участие в защите проектов, которые студенты и советники по воспитанию разрабатывали в течение трёх дней.

Также членами жюри и спонсорами стали директор ООО «Уралстройгрупп» Ратмир Фахреев, директор ООО Специализированный застройщик «Риком-Браво» Рената Романова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Елена Трегубова и заведующий кафедрой Стерлитамакского филиала УГНТУ Сергей Иванов.

По окончании форума состоялся круглый стол на тему воспитательной практики «Реализация студенческого соуправления: молодежный форум «Вектор», где подвели итоги всего мероприятия.

По информации Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий

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