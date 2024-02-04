В Стерлитамаке прошёл Республиканский форум «Вектор. Школа председателей»

Как создать рабочий студенческий совет и где искать активистов? Какие инструменты необходимы для организации командной работы? Как вовлекать студентов в проектную деятельность? А главное работает ли всё это параллельно друг с другом?

Ответы на эти вопросы участники находили на лекциях и мастер-классах, которые проводили специалисты всероссийского, республиканского и городского уровней. Среди них руководитель Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Команда ПРОФИ» Дмитрий Машин, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Надежда Новикова, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Республике Башкортостан Елена Трегубова и другие.