Стерлитамакская команда КВН побывала в Сочи

В городе Сочи прошёл 35-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2024», в конкурсной программе которого участвовали 526 коллективов из регионов России и стран ближнего зарубежья. В списке участников значился и город Стерлитамак, который второй год подряд представляла команда КВН Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий «Да-Мы».

Диана Полонская, Милина Рахимова, Алина Куфаль и не менее важный участник команды, отвечающий за музыкальное сопровождение, − Ильнар Губайдуллин. Милина и Ильнар – одногруппники, учатся на 3-м курсе, третьекурсница Диана – будущий программист, Алина − дипломированный геодезист, сейчас она работает педагогом дополнительного образования в этом же колледже. Всех их объединяет одно – желание дарить шутки зрителям и любовь к КВН, который давно покорил миллионы сердец по всему миру. Мы встретились с невероятно харизматичными и открытыми ребятами, чтобы подробнее узнать об их поездке в Сочи и не только.

− Как давно вы играете в КВН?

Милина:

− Именно в команде «Да-Мы» 1 год. Но все мы играем в КВН давно. Я изначально занималась в театральной студии. Но потом поняла, что для меня это слишком скучно, и я хочу не только радовать зрителя, но и веселить его. Как раз в КВН мне удаётся это совмещать.

Алина:

− Когда я поступила в колледж, не знала, чем себя занять кроме учёбы. Нам предлагали различные кружки, в числе которых и был КВН. На одном из мероприятий колледжа выступила команда КВН, тогда я и загорелась идеей играть.

Диана:

− Я в КВН ещё со школьных лет. В 7-м классе ко мне подошла пионервожатая и предложила стать частью школьной команды. Я согласилась, но сразу предупредила всех, что шутить не умею. Начала посещать школу КВН, готовиться к первому фестивалю… Но команда распалась за неделю до выступления, осталась только я. Мне пришлось собрать её заново. Вот с того момента я и полюбила эту игру.

− Есть ли скрытый смысл в названии вашей команды?

Милина:

− Название «Да-Мы» глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это не только о том, что на сцене выступают представительницы прекрасной половины человечества, каждая буква – это первая буква наших имён: «Д» – Диана, «А» – Алина, «М» – Милина.

− Чем ваш коллектив отличается от других?

Милина:

− Мы одна из самых молодых команд в республике. Мы ещё не очень опытные. Поэтому пытаемся брать своей энергетикой и амбициозностью.

Диана:

− Это всё хорошо, ещё бы шуток добавить! – смеётся девушка. Дилемма команды – это о чём шутить. Нам редакторы говорят: «А чего вы шутите на такие лёгкие темы, возьмите взрослые». Мы начинаем писать шутки про ипотеку, а нам говорят: «Девчонки, от вас это не звучит». Поэтому мы в поиске той самой золотой середины. Уверены, что всё придёт со временем.

Алина:

− Мы играем с людьми, у которых есть не только бешеная энергетика, но и шутки. У нас же пока только энергетика. Но в прошлом году мы завоевали «бронзу» в молодёжной лиге Стерлитамака. Для нас это отличный стимул двигаться дальше.

− Как находите шутки? Помогает ли кто-то в этом нелёгком деле?

Диана:

− Сложно сказать, как правильно это сделать. Мозг должен перестроиться. Не знаю, как это объяснить. Я сколько играла в «юниорке», «молодёжке», первое время вообще не могла писать. Сидела что-то думала, из всего написанного за неделю была всего одна смешная шутка. Поэтому чем больше ты «пишешься», тем быстрее станет получаться.

Алина:

− В идеале мы пишем шутки каждый день.

Милина:

− Конечно, мы пользуемся методом мозгового штурма. Разговариваем, накидываем какие-то, потом расходимся в разные углы комнаты либо вообще в разные комнаты, ставим таймер, например, на час-два, возвращаемся и зачитываем друг другу у кого что есть. Дальше уже вместе дорабатываем их.

− Для чего ваша команда ездит на «КиВиН»?

Алина:

− В «КиВиНе» может участвовать любая команда. Главное, чтобы были деньги. Поэтому мы сейчас в поисках спонсоров. Хотим выразить благодарность отделу по молодёжной политике нашего города, спасибо Альбине Бикметовой, которая нам помогла. Участие в фестивале – это колоссальный опыт.

Милина:

− Но чтобы поехать на фестиваль, важно иметь наработанный проверенный архив, выдержку, так как ваше выступление могут поставить в любой день и время. Редактура проходит каждый день до поздней ночи. И пока ты пребываешь в режиме ожидания, постоянно репетируешь, дорабатываешь материалы, то есть работаешь не только на сцене, но и за сценой. Мы посещали просмотровые залы, наблюдали, как шутят другие команды, как они находят интересные ходы. И ты тоже начинаешь копать глубже, искать интересные решения.

− Как прошёл фестиваль для вашей команды?

Алина:

− В этом году планировали повысить планку, но не удалось. Надеемся, что на следующий год всё задуманное получится. Мы будем очень стараться и много работать. Наше основное желание – продолжать играть и развиваться.

Диана:

− Зал там сложный, потому что сидят не обычные люди, которые пришли на игру, а профессиональные юмористы. И зацепить их очень сложно. В нашем выступлении «зашли» 3 шутки. Это неплохой результат.

Милина:

− Мы, например, после фестиваля поняли, что надо многое менять в нашей игре, команде. Пока мы отдыхаем, но скоро снова начнутся репетиции и подготовка к новому сезону.

Как юмор помогает вам в жизни?

Милина:

− Юмор – это жизнь. Это очень здорово, когда ты умеешь подбирать на все случаи весёлые и яркие шутки. Например, если возникла напряжённая ситуация, достаточно одной шутки, чтобы разрядить обстановку. И человек уже не так серьёзно всё воспринимает. Он уже посмеялся, улыбнулся. И спасибо нашим родителям, которые нас поддерживают.

Диана:

− Спасибо за помощь нашему редактору Алексею Слепову, а также другу и наставнику, который и научил нас игре в КВН, – Пашке-Веселяшке. КВН для меня – это жизнь.

Алина:

− Мне юмор помог раскрепоститься и наладить контакты с людьми. Без каких-либо страхов я могу позвонить по телефону, поговорить с неизвестным для меня человеком. С удовольствием выступаю на сцене.

− Как поддерживаете благоприятную обстановку в команде?

Алина:

−Залог хороших отношений в команде – это не находиться вместе 24 часа в сутки. Нужно обязательно отдыхать друг от друга. Мы раньше этого не понимали, поэтому часто ссорились.

Милина:

− Сейчас мы открыто друг другу говорим, когда устаём, и даём себе время на передышку. Это абсолютно нормально.

− Какие цели ставите перед собой?

Милина:

− Окончить колледж, получить высшее образование и, конечно, продолжать заниматься КВН, так как это то, от чего я никогда не устану.

Диана:

− Я хотела бы быть в КВН автором, режиссёром. Создавать юмор за сценой.

Алина:

− На самом деле, я бы тоже хотела работать и развиваться в КВН, заниматься организацией игр. Но и по возможности выступать на сцене, так как мне это тоже нравится.

Мы желаем молодой и драйвовой команде «Да-Мы» как можно больше смешных шуток и миниатюр, а также золотых кубков!

Эльвира РАХИМОВА

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