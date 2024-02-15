Конкурс "А ну-ка парни!" среди колледжей Стерлитамака

Организовали мероприятие Центр военной подготовки молодежи «Салават Юлаев» и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж.

Участниками стали Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, СКСиПТ, колледж физической культуры, Стерлитамакский политехнический колледж, Стерлитамакский межотраслевой колледж и филиал УКИПиС в Стерлитамаке.

Первым этапом стала военизированная эстафета: ребята переносили раненого бойца разными способами. Второй этап был посвящён неполной разборке и сборке автомата Калашникова, набиванию магазина патронами и разрядке, а также дартсу. Следующий, третий этап, перетягивание каната. Были организованы конкурсы по номинациям "переноска «раненого»", "разборка-сборка автомата", "снаряжение магазина патронами", "дартс", "перетягивание каната".

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - Стерлитамакский политехнический колледж,

2 место - Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж,

3 место -Стерлитамакский колледж физической культуры управления и сервиса.





Поздравляем победителей и участников!

Раушания Бакирова