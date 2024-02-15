-22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В Стерлитамаке на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри
Все новости
Молодёжь
15 Февраля , 22:01

Конкурс "А ну-ка парни!" среди колледжей Стерлитамака

На базе Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа состоялась городская военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» среди колледжей нашего города.

Конкурс "А ну-ка парни!" среди колледжей Стерлитамака
Конкурс "А ну-ка парни!" среди колледжей Стерлитамака

Организовали мероприятие Центр военной подготовки молодежи «Салават Юлаев» и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж.
Участниками стали Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, СКСиПТ, колледж физической культуры, Стерлитамакский политехнический колледж, Стерлитамакский межотраслевой колледж и филиал УКИПиС в Стерлитамаке.

Первым этапом стала военизированная эстафета: ребята переносили раненого бойца разными способами. Второй этап был посвящён неполной разборке и сборке автомата Калашникова, набиванию магазина патронами и разрядке, а также дартсу. Следующий, третий этап, перетягивание каната. Были организованы конкурсы по номинациям "переноска «раненого»", "разборка-сборка автомата", "снаряжение магазина патронами", "дартс", "перетягивание каната".

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - Стерлитамакский политехнический колледж,
2 место - Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж,
3 место -Стерлитамакский колледж физической культуры управления и сервиса.

Поздравляем победителей и участников!

Раушания Бакирова

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru