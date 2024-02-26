Молодежь Башкортостана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

— Башкортостан на фестивале будут представлять 180 молодых ребят, которые прошли все этапы конкурсного отбора. А на прошлой неделе для участия в проведении Фестиваля в г. Сочи отправилась делегация наших волонтеров, в которую вошли более 60 человек — комментирует и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров.

Фестиваль является крупнейшим международным молодежным событием, который проводится в России по Указу Президента России В.В. Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Участниками Фестиваля станут 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан, а также 10 тысяч иностранцев со всех континентов.

— На Фестивале мы с нашей большой делегацией расскажем молодежи других стран и регионов о нашей республике, заведем новые знакомства и, конечно же, получим новые знания от спикеров со всего мира — поделился руководитель делегации Башкортостана Ильнур Юлдыбаев.