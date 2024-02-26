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Молодёжь
26 Февраля , 09:40

Молодежь Башкортостана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

26 февраля на железнодорожном вокзале Уфы состоялась отправка делегации молодежи Республики Башкортостан для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.

Молодежь Башкортостана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи
Молодежь Башкортостана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

— Башкортостан на фестивале будут представлять 180 молодых ребят, которые прошли все этапы конкурсного отбора. А на прошлой неделе для участия в проведении Фестиваля в г. Сочи отправилась делегация наших волонтеров, в которую вошли более 60 человек — комментирует и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров.

Фестиваль является крупнейшим международным молодежным событием, который проводится в России по Указу Президента России              В.В. Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Участниками Фестиваля станут 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан, а также 10 тысяч иностранцев со всех континентов.
— На Фестивале мы с нашей большой делегацией расскажем молодежи других стран и регионов о нашей республике, заведем новые знакомства и, конечно же, получим новые знания от спикеров со всего мира — поделился руководитель делегации Башкортостана Ильнур Юлдыбаев.

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