Сегодня на федеральной территории «Сириус» стартует Всемирный фестиваль молодёжи

На Фестивале они смогут выстроить полезные связи между молодыми и активными людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить наше общее будущее на основе справедливого миропорядка, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов.

В ходе программы будет подчеркнут каждый из смыслов Фестивального дня. Это смыслы, которые разделяют молодые люди всего мира — «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией».

Новым направлением Всемирного фестиваля молодёжи стала реализация программы Культурного шефства, которая объединит нашу молодёжь с Республикой Узбекистан и Омской областью. Программа Культурного шефства способствует неформальному общению и укреплению связей между представителями России и иностранных государств!

Удачи и алга, #МолодёжьБашкортостана

Фото представлены пресс-службой Госкоммолодежи РБ