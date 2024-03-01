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Молодёжь
1 Марта , 15:43

Сегодня на федеральной территории «Сириус» стартует Всемирный фестиваль молодёжи

Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Республику Башкортостан представляют 180 молодых ребят - они активно занимаются общественной деятельностью, реализуют значимые проекты и создают лучшие условия для самореализации молодых ребят в нашем регионе.

Сегодня на федеральной территории «Сириус» стартует Всемирный фестиваль молодёжи
Сегодня на федеральной территории «Сириус» стартует Всемирный фестиваль молодёжи

На Фестивале они смогут выстроить полезные связи между молодыми и активными людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить наше общее будущее на основе справедливого миропорядка, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов.

В ходе программы будет подчеркнут каждый из смыслов Фестивального дня. Это смыслы, которые разделяют молодые люди всего мира — «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией».

Новым направлением Всемирного фестиваля молодёжи стала реализация программы Культурного шефства, которая объединит нашу молодёжь с Республикой Узбекистан и Омской областью. Программа Культурного шефства способствует неформальному общению и укреплению связей между представителями России и иностранных государств!

Удачи и алга, #МолодёжьБашкортостана

Фото представлены пресс-службой Госкоммолодежи РБ

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