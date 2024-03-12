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Молодёжь
12 Марта , 22:03

Масленица - как по маслу!

Масленица — один из самых известных старинных народных праздников, который продолжают отмечать до сих пор.

Масленица - как по маслу!
Масленица - как по маслу!

Торжество длится целую неделю и предваряет Великий пост: в эти дни пекут блины и сжигают чучело, чтобы проводить зиму и встретить весну. 

Встреча весны не обошла и стороной Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий. 12 марта на территории колледжа для студентов, школьников и всех желающих прошли праздничные мероприятия, посвящённые Масленице.

С самого утра оживление в колледже невозможно не заметить! Музыка, замечательное настроение и, самое главное, конечно, блины.

Блины – один из главных атрибутов масленицы, имели свое ритуальное значение: круглые, румяные и горячие, они являлись символом солнца.

Но блины можно было получить, участвуя в различных конкурсах: подъем гири 16 кг, прыжки в мешках, борьба мешками, наполненными перьями, традиционное перетягивание каната, бег на мётлах, ловля игрушечных рыб, бросание валенка в обруч и пение частушек. Студенты получали за конкурсы жетоны и обменивали их на вкусные угощения.

Празднование Масленицы – один из самых радостных праздников для студентов. Приобщаясь к истокам русских традиций, они понимают всю глубину, широту и смысл этого праздника. Только на основе ознакомления с прошлым своего народы можно понять его настоящее и предвидеть будущее. Всеобщие гуляния, блины, традиции и развлечения создают волшебную атмосферу, которая сплачивает студентов и наполняет их сердца радостью и теплом.

Екатерина Ишмухаметова

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