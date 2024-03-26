О безопасности молодёжи в социальных сетях и мессенджерах

Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь.

Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.

Вместе с коллегами из УБК МВД России мы подготовили ряд рекомендаций, которые помогут защитить ваших детей от пагубного влияния так называемых «вербовщиков».

РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО:

заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет;

научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях;

спрашивать или аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;

обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка;

обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые «челленджи». Они могут содержать опасные для здоровья действия;

поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями.

КАК РЕАГИРОВАТЬ ПОДРОСТКУ:

сообщать о любых подозрительных предложениях и новых знакомых родителям или педагогам;

сообщить в правоохранительные органы (тел. 102).