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25 Марта , 09:04

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться!»

В конкурсе могут принять участие студенты, специалисты в области воспитания, наставники и педагоги, а также участники боевых действий и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться!»
Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться!»

Организаторами выступают Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация доступна на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля.

Конкурс «Быть, а не казаться!» направлен на распространение лучших практик патриотического воспитания и формирование кадрового резерва, включая выявление новых лидеров мнений, в том числе среди участников специальной военной операции.

Участники смогут выбрать одну из пяти номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к Году защитника Отечества. Также предусмотрена внеконкурсная номинация «Заслуженный наставник» для педагогов и методистов с опытом работы не менее 20 лет или выдающимися достижениями в наставничестве.

После регистрации участники пройдут отборочный этап, включающий видеовизитку и тестирование. В полуфинал выйдут 2000 лучших наставников, которые затем примут участие в очных собеседованиях и тематических заданиях. Финальный этап соберет 400 участников, где они пройдут командные испытания, образовательный блок и защитят авторские проекты.

Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова подчеркнула, что конкурс приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он станет частью масштабной программы мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и развитие патриотического воспитания.

Конкурс будет способствовать созданию экспертного сообщества, где участники смогут повысить квалификацию и реализовать свои проекты. Роспатриотцентр планирует сформировать банк инициатив и привлечь экспертов для их поддержки и воплощения.

Подготовлено по материалам Росмолодежи.

Автор:Юлия Кононова
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