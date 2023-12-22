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нацпроект
22 Декабря , 11:21

Общественные помощники бизнес-омбудсмена повысили свои знания по противодействию коррупции в сфере предпринимательства

Общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан прошли обучение по вопросам противодействия коррупции при ведении предпринимательской деятельности. Мероприятие состоялось по инициативе бизнес-омбудсмена Ирины Абрамовой.  

Общественные помощники бизнес-омбудсмена повысили свои знания по противодействию коррупции в сфере предпринимательства
Общественные помощники бизнес-омбудсмена повысили свои знания по противодействию коррупции в сфере предпринимательства

- Общественные помощники Уполномоченного имеют большой опыт по решению проблем предпринимателей, отстаиванию их интересов в закрепленных муниципальных образованиях, - отметила Уполномоченный. – Важно, чтобы они имели обширные знания по различным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, которые смогут в дальнейшем передавать предпринимателям на местах, - подчеркнула Ирина Абрамова.

Участники подробно обсудили вопросы, связанные с разработкой и принятием мер по предупреждению коррупции на предприятиях. Об инструментах, которые организациям рекомендуется внедрять в целях эффективного предупреждения коррупции рассказала заведующий отделом Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Вера Буйских.

По ее словам, систематическое внедрение в организации антикоррупционных мер связано с определенными расходами, однако указанная работа в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести организации ряд значимых преимуществ. Внедрение антикоррупционных мер на предприятии способствует также укреплению ее репутации среди других компаний и клиентов. Профилактика коррупции при выборе деловых партнеров также важна, поскольку снижает вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия посредников и партнеров. Для того, чтобы снизить количество коррупционных случаев, спикер рекомендовала проявлять гражданскую ответственность в случае необходимости.

Общественным помощникам в ходе мероприятия также разъяснили правила проведения и участия предпринимателей в профилактических визитах.

По мнению Уполномоченного, правозащитная деятельность общественных помощников решает проблему доступности и публичности института бизнес-омбудсмена, позволяет оперативно реагировать на обращения и жалобы предпринимателей, чувствовать обстановку по соблюдению прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация об Общественных помощниках в муниципалитетах размещена на сайтеУполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ. Также связаться с ними можно, позвонив по телефону: (347) 218-18-18.

Источник: Правительство РБ

 

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