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75 лет Победы
нацпроект
нацпроект
24 Августа 2020, 10:56
Нацпроект "Образование" будет скорректирован с акцентом на школы
нацпроект
30 Апреля 2020, 11:13
В России будет учрежден новый профессиональный праздник - День работников скорой помощи
нацпроект
30 Апреля 2020, 11:09
В Уфе проводят ливневку на ул. Энтузиастов: ограничивается движение транспорта
нацпроект
20 Апреля 2020, 11:59
В Башкирии сдали школу с протекающей крышей: в дело вмешалась прокуратура
нацпроект
30 Марта 2020, 12:46
На выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет можно рассчитывать уже с 1 апреля
нацпроект
25 Марта 2020, 11:38
Минпросвещения РФ планирует расширить льготы для педагогов на селе
нацпроект
25 Марта 2020, 11:30
В Башкирии в день общероссийского голосования примут особые меры по защите от коронавируса
нацпроект
20 Марта 2020, 12:00
В Башкирии в 2020 году в рамках нацпроекта к интернету подключат 888 соцучреждений
нацпроект
17 Марта 2020, 11:58
Более 20 тысяч предпринимателей Башкирии получат 1,4 млрд рублей господдержки
нацпроект
10 Марта 2020, 11:28
Увеличение страховых взносов может повысить нагрузку для ИП на 50 млрд рублей
нацпроект
10 Марта 2020, 11:20
В России проведут инвентаризацию налоговых льгот
нацпроект
5 Марта 2020, 12:28
6,3 тысячи безработных жителей Башкирии бесплатно освоили 170 востребованных профессий
нацпроект
5 Марта 2020, 11:28
Хурматулла Утяшев: «Поправка в Конституцию о русском языке пойдёт во благо всей стране»
нацпроект
4 Марта 2020, 12:18
Стартует конкурсный отбор на создание модельных библиотек - Минкульт Башкирии
нацпроект
4 Марта 2020, 11:55
«С 1 сентября начинаем» - Радий Хабиров о бесплатном питании для учеников младших классов
нацпроект
2 Марта 2020, 11:21
Нацпроекты предложили закрепить в Конституции РФ как инструмент госполитики
нацпроект
21 Февраля 2020, 10:57
Студенты-архитекторы будут участвовать в проектах конкурса благоустройства малых городов
нацпроект
20 Февраля 2020, 10:45
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
нацпроект
18 Февраля 2020, 11:19
В России может появиться программа "Земский работник культуры"
нацпроект
17 Февраля 2020, 11:17
Михаил Мишустин: "Кванториумы" должны стать частью школьных программ
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