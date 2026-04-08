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нацпроект

нацпроект
8 Апреля , 10:52
Резидент кампуса Уфы готовит экономистов-медиков.
нацпроект
18 Февраля , 12:35
Как работает комната разгрузки в Стерлитамаке
нацпроект
18 Февраля , 01:55
В университете Башкирии открылась современная лаборатория по металловедению
нацпроект
10 Февраля , 14:39
В Стерлитамаке прошло итоговое совещание сферы ЖКХ
нацпроект
8 Февраля , 05:05
В Башкирии на поддержку агрообразования направят 9,8 млн рублей
нацпроект
7 Февраля , 02:35
В Башкирии более 5 млн документов о недвижимости переведены в цифровой формат
нацпроект
6 Февраля , 02:35
В Башкирии обсудили ход капитального ремонта водохранилищ
нацпроект
5 Февраля , 03:20
В России стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»
нацпроект
4 Февраля , 10:05
В Стерлитамаке реализуется программа по привлечению медицинских кадров
нацпроект
3 Февраля , 12:27
В Стерлитамаке обсудили создание инновационного строительного кластера
нацпроект
2 Февраля , 12:16
В Башкирии успешно модернизируют коммунальную инфраструктуру
нацпроект
31 Января , 16:34
В 2025 году 415 жителей Башкирии запустили свой бизнес
нацпроект
31 Января , 16:33
Более 70% вакансий на рынке труда Башкирии приходится на рабочие специальности
нацпроект
31 Января , 16:29
Башкирию посетил ведущий ученый в области физической органической химии
нацпроект
31 Января , 16:27
В Башкирии повышают квалификацию главных архитекторов муниципалитетов
нацпроект
31 Января , 16:26
Башкирия станет центром проведения всероссийской массовой гонки
нацпроект
27 Января , 05:50
Башкирия делает ставку на вовлечение молодёжи в «Экологическое благополучие»
нацпроект
27 Января , 03:00
В 2025 году жители Башкирии посетили портал Госуслуг более 600 тысяч раз
нацпроект
27 Января , 02:35
В Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса "Экспортер года"
нацпроект
26 Января , 18:38
В Стерлитамаке в учреждениях культуры растет число посетителей
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