В Башкирии 98% всех заявлений строительной сферы подаются в электронном виде

В конференции, организованной Министерством строительства и архитектуры Республики Башкортостан, Ассоциацией «Строители Башкирии» и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), приняли участие застройщики, техзаказчики, руководители строительных и проектных организаций, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Ключевым конкурентным преимуществом республики является созданная здесь Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД РБ). Система обеспечивает полную прозрачность и доступность данных для потенциальных инвесторов: в цифровом виде размещены более 4500 единиц градостроительной документации, включая правила землепользования и застройки, генпланы и схемы территориального планирования.
Башкортостан также стал пионером во внедрении федеральной системы управления проектами — ИСУП. Республика одна из первых заключила лицензионное соглашение. Эффект от внедрения цифровых решений уже ощутим. Республика достигла третьего из пяти возможных уровней зрелости ГИСОГД, войдя в узкую группу единственных лидеров вместе с Москвой.
— Наша цель — создание комплексного «цифрового двойника» территории Башкортостана. Это позволит не просто строить, а моделировать и прогнозировать развитие городов и всего региона с высочайшей точностью, — добавил Артем Ковшов.
На конференции также выступили представители Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли НОСТРОЙ, разработчики программных обеспечений для электронного взаимодействия с заказчиком строительства.
Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан