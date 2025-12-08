-11 °С
нацпроект
8 Декабря , 16:02

В Башкирии 98% всех заявлений строительной сферы подаются в электронном виде

Успехи и планы по цифровизации стройотрасли сегодня обсудили в Уфе на конференции «Цифровизация в строительстве. Формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде». Мероприятие прошло в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В конференции, организованной Министерством строительства и архитектуры Республики Башкортостан, Ассоциацией «Строители Башкирии» и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), приняли участие застройщики, техзаказчики, руководители строительных и проектных организаций, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ключевым конкурентным преимуществом республики является созданная здесь Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД РБ). Система обеспечивает полную прозрачность и доступность данных для потенциальных инвесторов: в цифровом виде размещены более 4500 единиц градостроительной документации, включая правила землепользования и застройки, генпланы и схемы территориального планирования.

Башкортостан также стал пионером во внедрении федеральной системы управления проектами — ИСУП. Республика одна из первых заключила лицензионное соглашение. Эффект от внедрения цифровых решений уже ощутим. Республика достигла третьего из пяти возможных уровней зрелости ГИСОГД, войдя в узкую группу единственных лидеров вместе с Москвой.
 
— Наша цель — создание комплексного «цифрового двойника» территории Башкортостана. Это позволит не просто строить, а моделировать и прогнозировать развитие городов и всего региона с высочайшей точностью, — добавил Артем Ковшов.

На конференции также выступили представители Комитета по цифровой трансформации строительной отрасли НОСТРОЙ, разработчики программных обеспечений для электронного взаимодействия с заказчиком строительства.
 
