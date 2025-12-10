Минстрой Башкирии апустил конкурс на лучший индивидуальный жилой дом

Мероприятие проводится в целях содействия дальнейшему развитию индивидуального жилищного строительства, распространения лучших практик и внедрения наиболее экономичных проектов. В конкурсе принимают участие инвесторы, застройщики, строительные и проектные организации, а также муниципальные образования Республики Башкортостан.



— Ежегодно компетентное жюри определяет лучший проект частного дома. Этот конкурс — не просто соревнование, а площадка для вдохновения. Каждый участок — это история семьи, каждое решение — шаг к комфортному и современному Башкортостану. Мы хотим, чтобы частные дома становились примером для соседей: красивые, энергоэффективные, удобные для жизни в городе, и на селе, — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов.





Для участия в конкурсе претенденты представляют в минстрой РБ заявки до 15 декабря 2025 года на электронный адрес: siraeva.am@bashkortostan.ru. Конкурсные материалы необходимо представить до 19 декабря 2025 года.





Финал конкурса пройдет 24 декабря 2025 года в зале коллегии Минстроя РБ (г. Уфа, ул. Советская, д. 18, каб. 302) при участии Региональной организации Союза архитекторов России. Напомним, конкурс на лучший индивидуальный жилой дом проводится в Башкортостане с 2016 года.

Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан