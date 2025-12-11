-11 °С
11 Декабря , 08:00

В Башкирии обсудили стратегии развития локальных брендов в индустрии моды

В Уфе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» прошел интенсив «Модный бизнес сегодня», собравший около 80 представителей модной индустрии и начинающих дизайнеров. Мероприятие организовали на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и центра «Мой бизнес».

В рамках обучающего интенсива «Модный бизнес сегодня» состоялась дискуссия экспертов с локальными брендами Башкортостана. Тема беседы — особенности работы B2B-пространств как инструмента для выхода на международные рынки. Участники могли задать любые вопросы и получить индивидуальные консультации по развитию собственного бизнеса.

Кроме того, спикеры рассказали о важности прохождения аудита, позволяющего проанализировать ключевые показатели бренда и создать оптимальную стратегию его дальнейшего развития. Особый акцент сделан на искусстве витринистики — оформлении витрин магазинов, которое помогает привлечь внимание покупателей и повысить привлекательность торговой точки в городе.

На мастер-классе «Как бренду заявить о себе?» участники узнали о стратегиях продвижения и самопрезентации, которые помогут им выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание целевой аудитории.

Также в рамках образовательного проекта эксперты Fashion Hub Russia осмотрели бренды Республики Башкортостан, проведя встречи с дизайнерами и изучив коллекции местных марок. Программа включала посещение площадок, где мастера и ремесленники демонстрировали как традиционные народные промыслы, так и современные изделия, выполненные в различных техниках.

Осмотр брендов Башкортостана прошел на площадках Конгресс-холла «Торатау», универмага «Фабрика», жилого комплекса «Аристократ» и кафедры «Дизайн и искусствоведения» Уфимского государственного нефтяного технического университета.
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан 
