13 Декабря , 08:25

В Башкирии укрепляется система поддержки семей с детьми

Система поддержки будущих мам и женщин в послеродовом периоде, функционирующая в Республиканском перинатальном центре Башкортостана, является важной частью реализации национального проекта «Семья» и укрепления института материнства в регионе.

Основой этой системы служит Центр медико-социальной помощи, созданный по распоряжению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Этот центр отличается комплексным подходом к поддержке женщин, обеспечивая одновременно медицинскую, социальную, юридическую и психологическую помощь. Благодаря такому сочетанию поддержка становится действительно целостной, последовательной и уникальной.

Особое внимание уделяется женщинам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, включая жен военнослужащих, участвующих в специальных операциях. Женщины находятся под постоянным вниманием сотрудников Службы заботы РКПЦ, которые быстро реагируют на запросы пациенток, предоставляют подробную информацию обо всех доступных услугах и организуют консультации со специалистами начиная с момента первого обращения и вплоть до завершения послеродового периода.

Под эгидой службы работает школа «Мы родители», стартовавшая свою деятельность с сентября текущего года. Будущие мамы здесь приобретают не только важные теоретические знания, но и практикуют полученные навыки. Обучение ведут квалифицированные специалисты — врачи акушеры-гинекологи, педиатры, психологи, а также консультанты по вопросам грудного вскармливания, детского сна и здорового питания. По состоянию на сегодняшний день школу посетили более 1 200 женщин.
 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
 
