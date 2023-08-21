Триатлонист из Ишимбая на вершине Южного Урала

Воспитанник спортивной школы № 1 города Ишимбай Республики Башкортостан, кандидат в мастера спорта Тимир Садыков выиграл на этих соревнованиях золотую медаль. Такой высокий спортивный результат подопечный Виктора Панаева показал в условиях острой конкуренции среди соперников из многих регионов России. Тимир финишировал первым в возрастной группе юношей 16-19 лет.



Чемпионат и первенство России по триатлону-кросс провели в живописных местах, на склонах Уральских гор. Триатлон обычно проходит в три этапа - плавание, велогонка и бег. В плаванье спортсмены состязались в чистейших водах Южного Урала – озере Тургояк. Оно является памятником природы международного значения, который включен в список 100 ценнейших водоемов земного шара. Второй этап - это велогонка по живописным уголкам Уральских гор. Третий вид - бег по тропинкам, которые приведут в самые тайные уголки Урала, на красивые горные вершины.