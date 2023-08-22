Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству

- Замечательно, когда во всероссийских конкурсах участвуют представители Башкортостана, но еще лучше, когда они побеждают. Сотрудник РЦК продемонстрировал высокий уровень профессионализма и трудолюбия. Наши республиканские предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» могут смело присоединяться к проекту и не сомневаться в компетенции экспертов, - поделился Айрат Фахретдинов.

Федеральный конкурс стартовал 25 мая 2023 года. Организаторы в этом году отметили рост количества участников и представителей регионов. Всего участвовало 163 тренера, до финала дошли 15 участников. Конкурс проходил в трех номинациях, где лучшим в номинации «Тренер РЦК» стал Эльнар Сиразетдинов. Он получил памятный диплом, а торжественная церемония награждения пройдет в рамках VI ежегодной «Школы тренеров» с 3 по 5 октября в Москве.

- Мы проводим федеральный конкурс среди более чем 6 тыс. тренеров по бережливому производству. В системе обучения в рамках нацпроекта «Производительность труда» накоплена огромная база лучших практик, и проведение подобных мероприятия позволяет посмотреть, как сертифицированные ФЦК тренеры передают полученные знания сотрудникам предприятий-участников проекта, – сказала заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Жюри конкурса оценивало знание инструментов бережливого производства, тренерские компетенции, работу с материалом тренинга. Эльнар Сиразетдинов представил мастер-класс на тему «Основы адресного хранения». Эксперты отметили высокий уровень подготовки авторского проекта и презентации.

- Было очень интересно показать себя, получить обратную связь и придумать что-то новое, чтобы заинтересовать профессионалов из Федерального центра компетенций. Мне удалось сделать всё запланированное. Спасибо большое за поддержку, - поделился Эльнар Сиразетдинов.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.