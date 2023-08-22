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22 Августа , 09:47

Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству

Сотрудник Регионального центра компетенций Республики Башкортостан Эльнар Сиразетдинов стал победителем конкурса «Тренер по бережливому производству – 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй». Финал, организованный Федеральным центром компетенций, прошел 17 августа в Академии производительности ФЦК в Москве. Об этом сообщил  первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов

Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству
Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству

- Замечательно, когда во всероссийских конкурсах участвуют представители Башкортостана, но еще лучше, когда они побеждают. Сотрудник РЦК продемонстрировал высокий уровень профессионализма и трудолюбия. Наши республиканские предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» могут смело присоединяться к проекту и не сомневаться в компетенции экспертов, - поделился Айрат Фахретдинов. 

Федеральный конкурс стартовал 25 мая 2023 года. Организаторы в этом году отметили рост количества участников и представителей регионов. Всего участвовало 163 тренера, до финала дошли 15 участников. Конкурс проходил в трех номинациях, где лучшим в номинации «Тренер РЦК» стал Эльнар Сиразетдинов. Он получил памятный диплом, а торжественная церемония награждения пройдет в рамках VI ежегодной «Школы тренеров» с 3 по 5 октября в Москве.

- Мы проводим федеральный конкурс среди более чем 6 тыс. тренеров по бережливому производству. В системе обучения в рамках нацпроекта «Производительность труда» накоплена огромная база лучших практик, и проведение подобных мероприятия позволяет посмотреть, как сертифицированные ФЦК тренеры передают полученные знания сотрудникам предприятий-участников проекта, – сказала заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук. 

Жюри конкурса оценивало знание инструментов бережливого производства, тренерские компетенции, работу с материалом тренинга. Эльнар Сиразетдинов представил мастер-класс на тему «Основы адресного хранения». Эксперты отметили высокий уровень подготовки авторского проекта и презентации.

- Было очень интересно показать себя, получить обратную связь и придумать что-то новое, чтобы заинтересовать профессионалов из Федерального центра компетенций. Мне удалось сделать всё запланированное. Спасибо большое за поддержку, - поделился Эльнар Сиразетдинов.

Справочно: 

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству
Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству
Тренер Регионального центра компетенций Башкортостана стал победителем федерального конкурса по бережливому производству
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"Стерлитамакский рабочий"

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