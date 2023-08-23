В Башкортостане комбинат мясных полуфабрикатов увеличил выработку на 16 процентов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

- Участие в национальном проекте «Производительность труда», во-первых, даёт возможность предприятиям выявить проблемы, используя инструменты анализа и диагностики. А, во-вторых, при поддержке экспертов РЦК, решить их, - отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Внедрению изменений подвергся поток от приема сырья до сборки готовой продукции. В периметр пилотного участка вошли: склад сырья, обвалка, участок подготовки специй, участок подготовки овощей, куттерный цех, фаршевый цех, участок подготовки теста, участок лепки и фасовка. Там было выявлено порядка 16 проблем, по которым рабочая группа предприятия совместно с экспертом РЦК Эльнаром Сиразетдиновым разработала план мероприятий для достижения целевых показателей.

Так, для оптимизации потока были приняты следующие решения:

- использовать охлажденное мясо, вместо замороженного, благодаря чему смогли сэкономить 27 часов и, соответственно, освободить дополнительные места в холодильниках и исключить операцию по дефростированию сырья;

- сделать перепланировку фаршевого цеха, распределив зоны под «Выпечку», «Пельмени» и «Котлеты»;

- разработать стандарт по приготовлению фарша, в котором для отслеживания времени устанавливались таймеры, и стандарт по приемке мяса от поставщика;

- реорганизовать рабочее место фасовщика, да и в целом, применить «Систему 5С» для организации рабочих зон и мест хранения;

- запустить автоматическую фасовочную линию.

Одним из ключевых решений было проведение балансировки работы лепщиц и шоковой заморозки для исключения недозаморозки готовой продукции.

Все эти мероприятия позволили сократить время протекания процесса на 32 процента (с 94,7 ч. до 63,6 ч.) и снизить незавершенное производство более чем на 7% (19 979,2 кг до 18 872,2 кг).

- Рабочая группа предприятия активно работала в рамках нацпроекта. Сотрудники были обучены 7 основным тренингам, посетили модельное предприятие АО «Пищепром» (с. Буздяк). Сейчас тиражировать полученный опыт они уже будут самостоятельно. Для дальнейшего совершенствования потока пельменей было предложено перенести фасовочный автомат и организовать отдельный склад под пельмени в близости от шоковой заморозки, - рассказал Эльнар Сиразетдинов.

Напомним, комбинат расположен в г. Давлеканово. В портфеле производителя имеются две торговые марки: «Добрынинъ» и «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов». В ассортименте более 80 наименований продукции: пельмени, вареники, выпечка, мясные полуфабрикаты.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов к 2024 году. Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале https://производительность.рф/.