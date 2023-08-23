+6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Нацпроекты
23 Августа , 15:57

В Башкортостане комбинат мясных полуфабрикатов увеличил выработку на 16 процентов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

В Республике Башкортостан ООО «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» - крупный республиканский производитель и дистрибьютор замороженных полуфабрикатов из охлажденного мяса присоединился к национальному проекту «Производительность труда» в начале текущего года. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций РБ в течение полугода на предприятии был оптимизирован процесс изготовления пельменей «Покровские Premi». Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на пилотном участке увеличилась производительность лепщиц на 16 процентов (с 96,43 кг пельменей до 112,5 кг в смену)

В Башкортостане комбинат мясных полуфабрикатов увеличил выработку на 16 процентов благодаря нацпроекту «Производительность труда»
В Башкортостане комбинат мясных полуфабрикатов увеличил выработку на 16 процентов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

- Участие в национальном проекте «Производительность труда», во-первых, даёт возможность предприятиям выявить проблемы, используя инструменты анализа и диагностики. А, во-вторых, при поддержке экспертов РЦК, решить их, - отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Внедрению изменений подвергся поток от приема сырья до сборки готовой продукции. В периметр пилотного участка вошли: склад сырья, обвалка, участок подготовки специй, участок подготовки овощей, куттерный цех, фаршевый цех, участок подготовки теста, участок лепки и фасовка. Там было выявлено порядка 16 проблем, по которым рабочая группа предприятия совместно с экспертом РЦК Эльнаром Сиразетдиновым разработала план мероприятий для достижения целевых показателей.

Так, для оптимизации потока были приняты следующие решения:
- использовать охлажденное мясо, вместо замороженного, благодаря чему смогли сэкономить 27 часов и, соответственно, освободить дополнительные места в холодильниках и исключить операцию по дефростированию сырья;
- сделать перепланировку фаршевого цеха, распределив зоны под «Выпечку», «Пельмени» и «Котлеты»;
- разработать стандарт по приготовлению фарша, в котором для отслеживания времени устанавливались таймеры, и стандарт по приемке мяса от поставщика;
- реорганизовать рабочее место фасовщика, да и в целом, применить «Систему 5С» для организации рабочих зон и мест хранения;
- запустить автоматическую фасовочную линию.

Одним из ключевых решений было проведение балансировки работы лепщиц и шоковой заморозки для исключения недозаморозки готовой продукции.
Все эти мероприятия позволили сократить время протекания процесса на 32 процента (с 94,7 ч. до 63,6 ч.) и снизить незавершенное производство более чем на 7% (19 979,2 кг до 18 872,2 кг).

- Рабочая группа предприятия активно работала в рамках нацпроекта. Сотрудники были обучены 7 основным тренингам, посетили модельное предприятие АО «Пищепром» (с. Буздяк). Сейчас тиражировать полученный опыт они уже будут самостоятельно. Для дальнейшего совершенствования потока пельменей было предложено перенести фасовочный автомат и организовать отдельный склад под пельмени в близости от шоковой заморозки, - рассказал Эльнар Сиразетдинов.

Напомним, комбинат расположен в г. Давлеканово. В портфеле производителя имеются две торговые марки: «Добрынинъ» и «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов». В ассортименте более 80 наименований продукции: пельмени, вареники, выпечка, мясные полуфабрикаты.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов к 2024 году. Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда» и подать заявку на участие можно на портале https://производительность.рф/.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика