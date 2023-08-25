В Башкортостане появится единый план студенческих событий

Ключевыми темами совещания стали вопросы обновления форматов работы со студентами, реализация проекта «Студенческий кластер Башкортостана», утверждение региональной структуры студенческого самоуправления и создание единого плана студенческих событий.





«Изучил практику реализации проекта «Студенческий кластер Башкортостана» прошлого учебного года, считаю ее актуальной и интересной для студентов, нужно продолжать реализацию», - комментирует Олег Машковцев.





Представленную структуру студенческого самоуправления подробно обсудили с проректорами, и с нового учебного года проект станет более масштабным. Также председатель Студенческого Совета МГУУ Правительства Москвы, председатель АСО Москвы Егор Берестовой рассказал об успешных практиках работы студенческого самоуправления в Москве и других регионах.





Напомним, что «Студенческий кластер Башкортостана» представляет собой единую систему студенческого самоуправления по 6 направлениям: арт-клуб, медиа-клуб, научный клуб, спорт клуб, проектный клуб, добро-клуб. В рамках проекта планируется создание регионального Совета студентов Республики Башкортостан.





Проект «Студенческий кластер Башкортостана» реализуется Региональной общественной организацией развития молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике и Совета ректоров вузов Республики Башкортостан.





«Йыйын молодежи» — это площадка для объединения разных категорий молодёжи, где создаются условия для самореализации ребят из нашей республики и других регионов страны, как отмечала председатель Госкоммолодежи РБ Яна Гайдук.





Справочно:





Молодёжный форум ПФО «Йыйын молодёжи-2023» проходит с 22 по 25 августа 2023 года на территории Бурзянского района Республики Башкортостан. Форум представляет собой образовательно-культурный блок мероприятий с использованием трендовых и интерактивных форматов работы с молодежью. Тематика форума – формирование молодежных сообществ. В течение четырех дней Форум объединил более 1 500 человек – представителей школьной, студенческой и трудящейся молодежи, руководителей молодежных организаций, творческо-режиссерских и медиа групп, специалистов отрасли молодежной политики.